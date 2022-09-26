وزير الإنتاج الحربى: مصر مركز للانطلاق إلى الأسواق الإفريقية

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس محمد صلاح، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن مصر نفذت العديد من الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وعقد شراكات مع مختلف الدول مثل إجراءات الإصلاح الاقتصادى وقانون الاستثمار وعقد اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من التجمعات والدول مثل اتفاقية (الكوميسا) ما يجعل مصر مركزاً للانطلاق إلى الأسواق الإفريقية.





جاء ذلك خلال استقباله إيفان يوكل، سفير الجمهورية التشيكية لدى مصر، لبحث آليات تطوير التعاون المشترك بين الجانبين، بديوان عام الوزارة.

وفى بداية اللقاء رحب الوزير بالسفير التشيكى متقدماً له بالتهنئة على توليه المنصب متمنياً له التوفيق والسداد فى مهمته الجديدة، منوهاً إلى أن هذا اللقاء يستهدف بحث تعزيز أوجه التعاون المشترك فى مجالات التصنيع العسكرى والمدنى، موضحاً أن الجانبين ناقشا موضوعات التعاون الحالية، ومشيراً إلى وجود تعاون مثمر مع عدة شركات تشيكية فى مجالات التصنيع العسكرى والمدنى المختلفة مثل "توريد الأسلحة الصغيرة والمعدات العسكرية، مكونات خرطوش الصيد، لفات الصفيح المنحس، ماكينات CNC متعددة المحاور، المخارط، المكابس".

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلتها من الشركات التشيكية فى مجال الصناعات الدفاعية وكذا فى مجال الصناعات المدنية كتجهيزات المستشفيات وتصنيع معدات فرم المخلفات الجافة والرطبة ومكابس قش الأرز وتوريد بلاطات الصلب اللازمة لمصنع الدرفلة، معرباً عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من الشراكات الناجحة وتعزيز وتعميق أوجه التعاون مع الجانب التشيكى بما يخدم مصلحة الشعبين والاستفادة من خبرة الشركات التشيكية فى تطوير خطوط الإنتاج والتصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا فى مختلف مجالات التصنيع، كما أعرب عن تطلعه إلى مشاركة الشركات التشيكية فى معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية المقبل "EDEX 2023" حيث كان للجانب التشيكى مشاركة متميزة فى نسختى المعرض عامى 2018 و2021.

من جانبه، أوضح إيفان يوكل، السفير التشيكى بالقاهرة، أن هذا اللقاء يمثل فرصة لتطوير التعاون الثنائى فى إطار رئاسة الجمهورية التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبى فى 2022، مشيداً بالاستقرار الذى تشهده مصر حالياً نتيجة للجهود التى تبذلها الدولة لتعزيز الحالة الأمنية وإجراءات الإصلاح الاقتصادى لجذب الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى اهتمام العديد من الشركات التشيكية العاملة فى قطاعات التصنيع المختلفة بتوطيد التعاون مع الشركات المصرية وعلى رأسها شركات الإنتاج الحربى والانتقال بهذا التعاون إلى آفاق أكثر انفتاحًا، مؤكداً أن المناخ الاستثمارى فى مصر فى الوقت الحالى مناخ مستقر كما أنها تعد من الأسواق الواعدة والجاذبة على مستوى العالم.

وثمّن السفير التشيكى الدور الذى تلعبه وزارة الإنتاج الحربى فى دعم وتشجيع الاستثمار فى مصر وتوطيد العلاقات التاريخية المتميزة التى تربط بين مصر وجمهورية التشيك، لافتاً إلى أن نجاح التعاون بين الشركات التشيكية وشركات الإنتاج الحربى يعزز من رغبتها فى فتح آفاق جديدة للتعاون، خصوصا فى إطار ما تمتلكه شركات ووحدات الإنتاج الحربى من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى.

وأوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن مصر والتشيك ترتبطان بعلاقات قوية ممتدة، وأن سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربى تقوم على الانفتاح للتعاون مع كل الشركات العاملة بمختلف المجالات من أجل تبادل الخبرات وتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يعكس قوة العلاقات بين الطرفين خصوصا بعد نجاح التعاون المثمر مع العديد من الشركات التشيكية مثل (CZ،Zelearny ، تسلا، Kovosit Mass، Zps، Tajmac، K.C.C Czech، TS-PLZEN، Inekon، HI-Press، وغيرها من الشركات).

حضر اللقاء المهندس إميل حلمى إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ومحمد فؤاد، مترجم الوزير، ومحمد بكر، المستشار الإعلامى، والمهندس أمجد فريد، رئيس قطاع التعاون الدولى، والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.