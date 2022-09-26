مؤلفة «رحلة سعيدة» تشيد بمشروع «المتحدة»: ترجمة لمبادرة الرئيس

جدة - نرمين السيد - وقالت سماح أبو بكر عزت، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، إن مشروع "المتحدة" لإنتاج محتوى للأطفال خطوة مهمة للغاية، وترجمة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "بناء الوعى"، لأن أطفالنا يفتقدون المحتوى الذى يحترم عقولهم وينمى شخصيتهم ويرزع فيهم الانتماء والمواطنة، منذ فترة طويلة.

وأشارت إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم إطلاق مجموعة من الأعمال فى صورة عصرية جاذبة، ما يساهم فى إكمال الصورة التى نريد أن نرى عليها الطفل المصرى.

وأكدت أبو بكر أن الأعمال المقدمة تخاطب الأطفال بمختلف أعمارهم، وتنمى انتماءهم للوطن وتعلمهم الكثير من السلوكيات والقيم الإيجابية مثل: الترابط الأسرى والتسامح وتقبل الآخر، كما تشعرهم لهم دور فاعل فى البرامج وليسوا مجرد متلقين.

ولفتت إلى أن المحتوى الجديد سيكون له مردود يغير المفاهيم التى نقلت للأطفال خلال الفترة الماضية من منصات خارجية.

وعن برنامج رحلة سعيدة المقدم فى إطار المشروع الجديد، قالت إنه برنامج المسابقات الأول من نوعه الذى يستضيف الأسرة المصرية، لإجراء منافسة بين أفرادها، وفى كل مرة يكون للحلقة موضوع معين مثل الانتماء والتسامح وغير ذلك، وتكون الجائزة فى النهاية داعمة لقيمة الترابط الأسرى.

وبحسب بيان صحفى عن المتحدة للخدمات الإعلامية، تطلق الشركة أكبر شركة إنتاج متخصصة فى محتوى الطفل بكافة مستوياته، وهى شركة "نبتة"، التى تبدأ بـ7 أعمال كبرى سواء برامجية أو كارتونية أو عرائس ومسابقات، ومسابقات كبرى أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا، ومن المستهدف أن تكون شركة "نبتة" رائدة فى مجال محتوى الطفل على المستويات كافة.

وتبدأ الخريطة البرامجية الجديدة فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، بتخصيص فترات مفتوحة للأطفال على قنوات المتحدة المختلفة تتضمن كارتون وبرامج أطفال، منها: برنامج "رحلة سعيدة"، تقديم زهرة رامى والكاتبة سماح أبو بكر عزت والطفلة كندة، بالإضافة إلى عرائس "يحيى كنوز" على قنوات CBC والتليفزيون المصرى، وبرنامج "أطفال الحياة" من تقديم سلمى صباحى على قناة الحياة.

ويجرى الآن تحضير الجزء الثانى من مسلسل "يحيى وكنوز" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، ويسلط الضوء على مجموعة من القيم والأخلاق النبيلة.

إلى جانب هذا، سيتم إطلاق 26 أغنية ترفيهية وتعليمية جديدة للأطفال منها: الأبجدية العربية وجدول الضرب، وأغانى تحث على احترام الكبير وقيمة العائلة والانتماء للوطن.

كما قررت الشركة المتحدة تخصيص فقرات فى البرامج الدينية للأطفال لتعاليم الدين الصحيح وقيم التسامح والمحبة وتعليم الأطفال، وفقرات فى برامج "التوك شو" يومى الجمعة والسبت (إجازة المدارس).