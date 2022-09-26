هيئة الاستعلامات: مصر تقود جهدا مكثفا لحماية المصالح العربية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الكاتب الصحفى ضياء رشوان، إن المجتمع الدولى فى مرحلة انتقالية بالغة الأهمية، يجرى فيها إعادة تشكيل النظام العالمى بشقيه السياسى والاقتصادى، بما يشمله ذلك من نمط التحالفات، وموارد القوة، ومراكز النفوذ.





جاء ذلك فى افتتاحية العدد العاشر من دورية "آفاق عربية وإقليمية" وهى دورية علمية سياسية شاملة يصدرها قطاع الإعلام الخارجى بالهيئة العامة للاستعلامات، وتتيح الدورية الفرصة للباحثين من مصر الدول العربية كافة لنشر دراسات وبحوث وتقارير تتناول القضايا العربية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافية كافة، ويرأس تحريرها عبد المعطى أبوزيد، مستشار الإعلام الخارجى بالهيئة، ويعمل مستشاراً لتحريرها الدكتور محمد السعيد إدريس، ومديرة التحرير سحر عبد الرحيم، ويشارك فى هيئة تحكيمها عدد من الرموز العربية فى هذا المجال ويتم إصدارها فى نسخ ورقية وإلكترونية، كما يتم إطلاقها على موقع الهيئة على الإنترنت وتوزع مجاناً فى مصر وأنحاء الدول العربية.

وأضاف أن انفجار الأزمة الروسية الأوكرانية جاء ليكشف أننا بصدد إعادة تشكيل للنظام الدولى، وبالتبعية الأنظمـة الإقليمية ومن بينها النظام الإقليمى للشرق الأوسط والمنطقة العربية.

وتابع رشوان أن هذه المرحلة الانتقالية فى النظام الدولى تبرز أهمية الدور الذى تضطلع به مصر على الصعيدين الإقليمى والعالمى للحفاظ على المصالح الوطنية المصرية، والمصالح العربية، والدفاع عن قضايا الأمة، والسعى لأكبر قدر من التنسيق العربى المشترك فى مواجهة هذه التحديات حتى لا يدفع العرب ثمن التحولات الدولية الكبرى كما حدث فى فترات سابقة فى التاريخ الحديث.

ويتناول ملف العدد، الحدث الأبرز على الساحة الدولية وهو الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الدول العربية من كافة النواحى الاقتصادية والسياسية، مع التركيز على انعكاسات الحرب على أبرز القضايا العربية كالقضية الفلسطينية والأزمة اليمنية.

كما يصدر العدد العاشر من الدورية متضمناً عدداً من البحوث والدراسات التى تتواكب مع أهم القضايا على الساحة العربية والإقليمية مثل دراسة الطرق والمعابر التى اتخذتها إسرائيل أداة لتفتيت وعزل الأراضى الفلسطينية، وكذلك أوضاع النساء والأطفال من بقايا تنظيم داعش وهى قضية ليست فقط إنسانية، ولكنها تكشف أدوات ومنطق التجنيد فى التنظيم الإرهابى إضافة إلى دراسة تتناول الجوانب النفسية والاجتماعية للتعليم عن بعد فى الدول العربية بعد التجربة التى عاشتها معظم الدول العربية خلال السنوات الثلاث الماضية، ودراسة تطبيقية على الأزمة السورية عن الحلول الدستورية كمدخل لحل الصراعات الداخلية.

وتضمن العدد تقريراً بعنوان "تكلفة الإرهاب" يتناول التكلفة السياسية والاقتصادية للإرهاب من خلال محاولة السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها والمجتمع ومواطنيه مستخدما فى ذلك عناصر منظومته الأربعة: الأيدولوجية والمال والتمدد والتعبئة، بالإضافة إلى العديد من التقارير والمتابعات عن مختلف القضايا العربية.

وصدر هذا العدد متزامناً مع تسجيل دورية آفاق عربية وإقليمية لدى أكاديمية البحث العلمى فى مصر ونشرها على موقع "بنك المعرفة" إضافة إلى وسائل نشرها الأخرى.السعودية.. منصة إلكترونية موحدة لتيسير إجراءات ضيوف الحرمين