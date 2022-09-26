وزير التعليم: الدولة مهتمة بتشجيع الابتكار ورعاية الموهوبين

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى، اليوم الإثنين، تناول الاجتماع مناقشة الاستعداد للعام الدراسى الجديد 2022/2023، كما تمت مناقشة بعض الأمور الخاصة بالمعلمين وإدارات المدارس.

وصرح شادى زلطة المتحدث الإعلامى للوزارة، بأن الدكتور الوزير أكد أن مدارس stem تعد نقطة مضيئة فى تاريخ التعليم المصرى، مشيرا إلى أنه يتمنى وجودها فى كل المحافظات.

وأوضح الدكتور رضا حجازى، أن الدولة مهتمة بتطوير التعليم وتشجيع الابتكار والعمل على اكتشاف ورعاية الموهوبين فى كل المواد الأكاديمية والأنشطة المدرسية، وصقل مهاراتهم فى جميع التخصصات.

حضر الاجتماع الدكتورة رانده شاهين، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور رمضان محمد رمضان، مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، واللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للأمن، واللواء يسرى سالم مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، واللواء نير حمدى من هيئة الأبنية التعليمية، والعميد طارق الباز، رئيس قطاع الأمانة العامة، وخالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، والدكتور رضا أبو سريع، ممثلا للمعونة الأمريكية، والدكتورة هالة الصيرفى، ممثلا للمعونة الأمريكية، وأحمد رزق الله، ممثلا للمعونة الأمريكية، والدكتور محمد جاد، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتورة عزيزة خليفة، مدير وحدة STEM، والدكتور تامر المصرى مركز البحوث التربوية، وعدد من قيادات الوزارة ومديرى عموم تنمية المواد الدراسية.