الحكومة تنفى بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز -بحسب بيان اليوم الاثنين- مع وزارة النقل، التى نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة مطلقا لبيع أى من الموانئ المصرية لجهات أجنبية.

وشددت على أن الموانئ المصرية ستظل مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، وأن إنشاء وتطوير مشروعات وزارة النقل ومنها مشروعات النقل البحرى والموانئ البحرية تتم بأيادى استشاريين وشركات وطنية مصرية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى مجال توفير البنية الفوقية مثل المعدات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات ونظم الإدارة والتشغيل فقط، وذلك بالاستعانة بمشغلين متخصصين وجذب الخطوط الملاحية لتوطين أعمالهم فى مصر، والمشاركة فى مجال إدارة وتشغيل بعض المحطات بالموانئ لمدة محددة تؤول بعدها البنية الفوقية كافة، التى وفرها المستثمر للدولة، كما يحدث حاليا فى موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة مع الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية وكافة الأصول مثل (منشآت - أرصفة محطات - معدات - الوحدات المتحركة) للدولة المصرية ليس للمشغل أى حقوق عليها.

وأشارت إلى أن توجه الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مجال تطوير الموانئ المصرية يأتى فى إطار تنفيذ خطة تحويل مصر إلى مركز عالمى للتجارة واللوجستيات ولمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة فى مجال النقل البحرى.

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