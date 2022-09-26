كراسة شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2022 وأوراق التسجيل

يبحث العديد من المواطنين في الفترات الاخيرة عن كراسة شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي، حيث تصدر حجز شقق الاسكان الاجتماعي محركات البحث ومواقع التواص الاجتماعي، وذلك حيث أنه تم فتح باب حجز الوحدات السكنية، واشار صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن سعر كراسة شروط الاسكان الاجتماعي بلغت نحو 200 جنيهًا؛ وذلك حتي يكون المتقدم على علم بالمبلغ المطلوب سداده.

كراسة شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي

يمكن شراء كراسة شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي من جميع مكاتب البريد المميكن بجميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية على مستوي الجمهورية، وتم تحديد موعد شراء كراسة شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي من قبل صندوق الاسكان الاجتماعي، وذلك مساء أمس الاحد 25 سبتمبر 2022 حتي 1 أكتوبر 2022، لذوي الاحتياجات الخاصة، ولجميع المواطنين بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة اللذين لم يستطيعوا شراء كراسة حجز شقق الاسكان الاجتماعي في المواعيد المححدة لهم من 2 أكتوبر 2022 حتي الخميس 27 أكتوبر 2022، وأعلن صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن أماكن الشقق الخاصة بالاسكان الاجتماعي، والتي توجد في 25 محافظة منها: “الاقصر، والقليوبية، المنوفية، مرسي مطروح، الاسماعيلية، أسوان، شمال سيناء، المينيا، السويس، والشرقية، ومحافظات اخري”.

كراسة شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي

يقوم المواطن الحاصل على كراسة شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي بعد شراء الكراسة، بـأخذ الاستمارة الموجودة بداخلها ويتم ملئ كافة بيانات الشخص كاملة مع التوقيع بشكل واضح، ويوجد أيضا في كراسة الشروط ورقة اقرار يتم التوقيع عليها من قبل المتقدم، وبعدها تأخذ الورقتان مع كافة المستندات الاخري المطلوبة، من ايصال كهرباء ومياه وغيرهما، ويتم رفعهم على الموقع الرسمي للاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويذكر أنه يتم التسليم لشقق الاسكان الاجتماعي في مناطق أكتوبر الجديدة غرب المطار وجزارا القطوري العياط، ومدينة دمنهور، خلال 18 شهر، وهناك عدد من الشرط لحجز شقق الاسكان الاجتماعي وهي: