نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف.. وموعد رؤية الهلال لشهر ربيع الأول في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف عادة إسلامية قديمة ومناسبة ينتظرها الكثير من المسلمون، كما تعتبر إجازة رسمية في مصر ويبحث الكثير من المسلمين عبر محركات بحث جوجل عن موعد الإجازة الرسمية لهذه المناسبة، حتى يتم الاحتفال بهذه المناسبة على الطريقة المصرية الخاصة.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف

جاءت التصريحات عبر الموقع الرسمي لمجلس الوزراء المصري يحدد من خلاله الإجازة الرسمية بالاحتفال بموعد المولد النبوي الشريف لهذا العام، والمقرر أنها ستوافق يوم السبت الثامن من أكتوبر الجاري.

ويعتبر المولد النبوي الشريف من الإجازات الرسمية لجميع العاملين في المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة كما تشمل المدارس أيضا.

كما سيأتي خبر موعد إجازة المولد النبوي الشريف من خلال مجلس الوزراء المصري بقرار رسمي وسوف يتم الإعلان عنه قبل الإجازة.

وتعتبر إجازة المولد النبوي الشريف هي آخر الإجازات الرسمية في مصر لعام ٢٠٢٢م.

ويعتبر المولد النبوي الشريف هو احتفالا بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم في ١٢ من ربيع الأول، ويبدأ الاحتفال في شهر ربيع الأول بتوزيع الحلوى وإقامة الحفلات الدينية والإنشاد الديني تعبيرا عن الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة لذكرى ميلاد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

موعد رؤية هلال شهر ربيع الأول

وقد جاءت الأنباء من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، حيث أعلن عن موعد هلال شهر ربيع الأول وفقا للحسابات الفلكية بأن موعد الهلال سوف يولد مباشرة يوم الأحد الموافق ٢٩ من شهر صفر لعام ١٤٤٤ هجرية، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والدقيقة الخامسة والستين مساء بتوقيت القاهرة، على أن يوافق يوم الرؤية ٢٥ من شهر سبتمبر الجاري لعام ٢٠٢٢م.

كما أوضحت الحسابات الفلكية ملاحظات عن الفترة الزمنية لمكوث الهلال فوق الأفق وذلك بعد غروب الشمس في يوم الرؤية.

وعلى الرغم من حدوث الاقتران في بعض البلدان العربية والإسلامية يوم الرؤية، إلا أنه لا يعتد بفترة المكوث بعد الغروب ذلك اليوم، وبذلك سوف يكون يوم الإثنين الموافق ٢٦ من سبتمبر هو المتمم لشهر صفر ١٤٤٤ هجرية، على أن يكون بداية شهر ربيع الأول فلكيا في يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ من شهر سبتمبر الجاري.