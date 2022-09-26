محافظ شمال سيناء يؤكد أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 سبتمبر 2022 12:34 مساءً - ترأس اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اجتماع اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والذي عقد بحضور العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة وأمين عام اللجنة وريم علي يعقوب مسئول اتصال المحافظة بالمبادرة وأعضاء اللجنة.

وأكد المحافظ أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تعد احد المبادرات الوطنية المهمة التي تأتي في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء في مصر.

وأضاف العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة وأمين عام اللجنة، انه تستهدف المبادرة المشروعات الخضراء الذكية والتي تقع ضمن فئات المشروعات الكبيرة والمتوسطة والمحلية والمشروعات المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والتنمية المستدامة، على ان تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدى لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كلَ في فئته.

وأشارت ريم علي يعقوب مسئول اتصال المحافظة بالمبادرة، أن اللجنة قامت ببحث المشروعات التى تم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة وذلك تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، لاختيار مشروع من الفئات الستة " المشروعات كبيرة الحجم، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة )، المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

وأضافت، أن المحافظ بحث مع أعضاء اللجنة المشروعات المقدمة بفئتى المشروعات كبيرة الحجم والمتوسطة، وذلك وفقًا للمعايير والرؤى التى تستهدفها المبادرة و بما يتفق مع محورى المشروعات الذكية والخضراء ، و أهداف التنمية المستدامة ، حيث تم تقييم المشروعات طبقا لتلك المؤشرات وأهداف المبادرة التى تتمثل فى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها والحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث وذلك لتأهيلهم للمراحل النهائيةمن المبادرة..

وحضر اجتماع اللجنة كلاً من، د.احمد جنيدي وزارة التخطيط، د.ممدوح عبدالحليم وزارة التخطيط، د.اسلام العليمي وزارة التخطيط، م.سيف الدين يونس وزارة الاتصالات، هبه علي احمد مدير وحدة ايادي مصر بالديوان العام ، احسان داود الغالي، مقرر المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، رضوي سامي شاهين، مدير جهاز شئون البيئة فرع شمال سيناء.