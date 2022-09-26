مونوريل العاصمة الجديدة.. معلومات مهمة عن المشروع العظيم (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - يساهم مونوريل العاصمة الجديدة فى تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر، ومع القطار الكهربائى بمحطة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.





والفيديوجراف التالى يعرض أبرز المعلومات عن هذا المشروع الكبير على النحو التالى. وسيدخل المونوريل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية كبيرة فى وسائل النقل الجماعى، مشيرا إلى أن هذه النوعية من وسائل النقل تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئية.

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