الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة حرم وزير التعليم السابق

جدة - نرمين السيد - أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اللواء أشرف العنانى؛ للتعزية فى وفاة حرم الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم السابق.



جدة - نرمين السيد - أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اللواء أشرف العنانى؛ للتعزية فى وفاة حرم الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم السابق. كما أوفد الرئيس، العميد هانى سامى لتشييع جنازة اللواء المهندس أركان حرب، رمزى حنا تادرس، وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء والمواساة.

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