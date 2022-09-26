افتتاح الدورة العلمية الثانية لكبار الإعلاميين من اعضاء اتحاد ال‘سلامية 18 دولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 سبتمبر 2022 11:32 صباحاً - يفتتح اليوم الاثنين الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف الدورة التدريبية الدولية الثانية لاتحاد الإذاعات الإسلامية.

ويأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي وحرصها على نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، الذي حققته الدورة الأولى تنطلق الدورة التدريبية الدولية الثانية لأعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية من 18 دولة بأكاديمية الأوقاف الدولية بمشاركة نخبة من كبار الإعلاميين ومقدمي ومعدي البرامج التلفزيونية والإذاعية باتحاد الإذاعات الإسلامية، وذلك غدًا الاثنين الموافق 26/ 9/ 2022م تحت عنوان: "التعايش السلمي والسلام المجتمعي"، بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة، لعدد 26 من كبار الإعلاميين ومقدمي ومعدي البرامج التلفزيونية والإذاعية باتحاد الإذاعات الإسلامية، وهم:

1. أحمد المرتضى عبد الحميد السودان

2. أنيس بن مجيد الحرزي تونس

3. سليم مركاتي الجزائر

4. قائد سعد نصر الحسام اليمن

5. محمد الأمين ك. ساني غامبيا

6. المصطفى سيدي موريتانيا

7. Mustafa mutuuhe يوغندا

8. حمد بن عامر الجهضمي سلطنة عمان

9. Amadou Moctar NDIAYE السنغال

10. منصور وهيب منصور العمري الأردن

11. BELLO Adéyèmi Atchabi Haniath بنين

12. Malam Maman Dalatou النيجر

13. SAEED AHMED SHAIKH باكستان

14. محمود عمر حسين أسعد فلسطين

15. Hisyamudin Ahmad ماليزيا

16. تامر عبد العزيز محمد عوض مصر

17. عمر محمد عمر إبراهيم مصر

18. أشرف محمد عبد الحليم مصر

19. عماد عطية العوضي مصر

20. أيمن محمود محمد سليم مصر

21. منال أبو الوفا محمود مصر

22. علي عبد الحكيم محمد مصر

23. مسعد جوهري محمد مصر

24. فوزي جابر عبد المقصود مصر

25. وليد محمود الحسيني أحمد مصر

26. عمر محمد علي أبو سلامة مصر