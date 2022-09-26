الهجرة: محفزات ومميزات للمصريين بالخارج الفترة المقبلة

جدة - نرمين السيد - جاء اللقاء بمشاركة السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، والسفير ياسر هاشم سفير مصر فى استراليا، السفير محمد خليل القنصل العام بسيدنى، ونائب القنصل العام فى ملبورن، بجانب مشاركة اللواء إيهاب الحينى، ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وعقيد دكتور محمد شرشر مدير إدارة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، والسيد أشرف عطية رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وممثلين عن وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، وذلك فى إطار حرص الوزيرة على الاستماع إلى مقترحات المصريين بالخارج، ومناقشة استفساراتهم والرد عليها، بالتعاون مع الجهات المختصة.

رحبت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، بأعضاء الجالية المصرية استراليا المشاركين باللقاء، معربة عن اعتزازها بكل أعضاء الجالية، لارتباطهم الشديد بوطنهم مصر، وحالة الترابط الكبير التى تميزهم، وتنعكس بدورها على آداء الأعضاء فى خدمة بعضهم البعض، وإعلاء اسم الوطن بالخارج، فضلا عن التأثير الإيجابى للجالية فى المجتمع الاسترالى، ما أفرز نماذج عدة متميزة فى مختلف المجالات نفخر ونعتز بهم لما قدموه فى خدمة المجتمع والعالم.

وأضافت وزيرة الهجرة أن مبادرة "ساعة مع الوزيرة" تهدف لإتاحة الفرصة للقاء مباشر من المصريين بالخارج، وتعد فرصة للتعرف على احتياجات الجالية المصرية بأستراليا، وتلقى مقترحاتهم واستفساراتهم والاستماع لمطالبهم دون حواجز، موضحة أن حلف اليمين تزامن مع مؤتمر الكيانات والذى تم تعديل موعده لتتمكن من الحضور والتفاعل مع الكيانات والحضور المتنوع من دول العالم وأثمر العديد من التوصيات التى تم التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة لتنفيذها، مشيرة إلى أننا حريصون على استكمال تلك الجهود، باستكمال تلك اللقاءات.

وعلى مدار اللقاء الذى امتد لأكثر من 4 ساعات، دار حوار مباشر بين الوزيرة والجهات المعنية والحضور من الجالية المصرية باستراليا، تم فيها مناقشة عدد من أهم الموضوعات التى تخص الجالية، وعلى رأسها استخراج بطاقات الرقم القومى والتأمينات الاجتماعية، واستئناف رحلات الجيل الثانى والثالث من الشباب المصريين باستراليا إلى مصر بعد توقفها بسبب جائحة كورونا، كذلك استعراض المحفزات الجار العمل عليها لصالح المصريين بالخارج.

وحرصت السفيرة سها جندى على استعراض جهود الوزارة خلال الفترة الحالية، لتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصا للمصريين بالخارج بالتعاون مع الجهات المعنية، وضم كافة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج فى تطبيق إلكترونى واحد، لضمان تحقيق أقصى استفادة لمواطنينا، وقد شهدت هذه الفترة جولات مكثفة لعدد من الوزارات فى مصر، لتنفيذ توصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج فى نسخته الثالثة، سواء فيما يتعلق بالإسكان أو الطيران أو الاستثمار أو المالية أو التعليم وغيرهم من الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج.

وأشارت الوزيرة إلى عقدها العديد من اللقاءات، من بينها لقاء محافظ البنك المركزى، لبحث توفير أوعية استثمارية للمصريين بالخارج، استجابة لطلبات العديد منهم لضخ استثماراتهم فى مصر سواء شهادات استثمار أو مشروعات أو ودائع، والتنسيق لتوفير محفزات أكثر فى الفترة المقبلة، كذلك لقاء رئيس هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية ووزير التجارة والصناعة، لمناقشة الافكار الخاصة بإنشاء شركة مساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج والتى توافق عليها ممثلى الجاليات خلال مؤتمر الكيانات الثالث.

وبدورهم طرح المشاركون فى اللقاء من أعضاء الجالية المصرية باستراليا، عددا من الأمور الخاصة باستخراج بطاقات الرقم القومى، وسؤالهم حول التسهيلات التى تقدمها وزارة الداخلية تيسيرا على المواطنين المصريين بالخارج، فضلا عن موقف كبار السن من المصريين المتواجدين بالخارج من استخراج بطاقات الرقم القومى الخاص بهم، وفى هذا الصدد قال اللواء إيهاب الحينى، ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، إن استخراج بطاقات الرقم القومى للمصريين بالخارج، أصبح يتم فى 13 سجلا مدنيا فى المحافظات المختلفة، مخصص فقط للمصريين فى الخارج، ولم يعد الأمر مقتصرا فقط على سجل الأحوال المدنية فى العباسية، بجانب توفير ماكينات السجل المدنى الذكية فى عدد من المولات، وهذا يسهل من عملية استخراج بطاقة الرقم القومى لمواطنينا بالخارج.

كما أضاف ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، أن الوزارة تعمل على التيسير لمواطنينا بالخارج من كبار السن فى عملية استخراج أو تجديد بطاقات الرقم القومى، من خلال توكيل أحد زويهم لاستخراجها، شريطة توفر صورة واضحة للشخص صاحب البطاقة، كما أتاحت الوزارة استخراج إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومى من المنزل، فضلا عن إتاحت استخراجها عبر الإنترنت، كما أوضح أن هناك اشتراطات ومعايير ثابتة يجب توافرها فى بطاقة الرقم القومى لحمايتها من التزوير، وهذا ما يصعب من تنفيذ اقتراح استخراج بطاقات الرقم القومى من السفارات بشكل دائم، كون هذه العملية تحتاج لأجهزة معينة تستخدم فقط فى وزارة الداخلية من خلال 15 مركزا فى مصر.

وطلبت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة من أعضاء الجالية جمع 500 اسم او اكثر من راغبى استخراج او تجديد بطاقات الرقم قومى، بالتنسيق مع سفارتنا فى استراليا، حتى يتسنى إيفاد بعثة مخصصة لهم لتجديد هذه البطاقات بالتعاون مع وزارة الداخلية المصرية تسهيلا على مواطنينا باستراليا.

وقال ياسر هاشم سفير مصر فى استراليا، أن السفارة تسعى جاهدة فى التواصل المستمر مع مواطنينا باستراليا، وتقديم كل الخدمات لهم بشكل ميسر، والاستجابة الفورية لاستفساراتهم على مدار الساعة، فضلا عن توفير كل المعلومات الخاصة بالتجنيد واستخراج بطاقات الرقم القومى وكذلك شهادات الميلاد على الموقع الرسمى للسفارة، وأضاف السفير محمد خليل القنصل العام بسيدنى، أن القنصلية أطلقت وسائل التواصل الاجتماعى للتواصل بشكل مستمر مع مواطنينا هناك، وتعمل على توفير كافة المعاملات القنصلية بشكل ميسر.

كما استفسر عدد من المشاركين فى اللقاء من أعضاء الجالية المصرية باستراليا عن التأمينات الاجتماعية للمصريين بالخارج، قال أشرف عطية رئيس الادارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إن الفترة الماضية ضهدت حدوث طفرة نوعية فى الحد الأقصى من التأمينات بحد أدنى 1400 جنيه ويصل لـ9400 جنيه شهريا مع تحرك سنوى لهذه القيم وفقا لنصوص القانون الصادر بهذا الشأن، والذى استحدث نظاما باسم" المعاش المضاف"، والذى يسمح بمضاعفة قيمة المعاش وفقا للاشتراكات والتى تبدأ من 10 سنوات، وهناك جهود تطوير واصلاح مؤسسى شامل فى الهيئة، وبانتهاء المشروع المتكامل يحقق نقلة نوعية فى تيسير الخدمات التأمينية للمواطنين.

وأضافت وزيرة الهجرة أنه جار العمل بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لإطلاق حزم تأمينية تناسب مختلف الشرائح من المصريين بالخارج فى دول الخليج العربى وأوروبا ودول أمريكا الشمالية وكذلك استراليا، كما أن هناك عددا منهم يرغبون فى تحويل تأميناتهم من الدول المقيمين بها إلى مصر، وقد تم الاتفاق على تخصيص موقع خاص بالتأمينات التى تقدمها الهيئة للمصريين فى الخارج، على التطبيق الإلكترونى الذى يجرى إعداده بالتعاون بين وزارتى الهجرة والاتصالات والذى يضم باقة من الخدمات والمحفزات والتيسيرات للجاليات المصرية بالخارج.

وحول طلب أعضاء الجالية المصرية باستراليا المشاركين فى اللقاء، باستئناف الرحلات التى كانت تنظمها وزارة الهجرة لشباب الجيلين الثانى والثالث إلى مصر، فقد أكدت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، عزم الوزارة معاودة تنظيم هذه الملتقيات مرة أخرى، والتى تأثر تنظيمها بجائحة كورونا، على أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن جدول للرحلات ضمن هذه الملتقيات الهامة، وسيتم إبلاغ السفارات والمسئولين فى الجاليات عن هذه الرحلات لبدء التنسيق.

وأبدى الدكتور مينا حنين، استعداده لتنفيذ مناهج تعليمية للأطفال المصريين متخصصة فى تدريس الذكاء الاصطناعى، بالتنسيق مع وزراة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بما يحقق استفادة كبيرة للأطفال المصريين فى هذه المرحلة السنية المبكرة، وسيساعدهم ذلك فى فهم الذكاء الاصطناعى واستعدادهم للمستقبل بالشكل الذى يجعلهم فاعلين فيه.

كما عرض الدكتور مجدى رمزى، مقترحه الخاص بإنشاء مراكز تدريبية تقدم التدريب اللازم وفق أحدث التقنيات والممارسات الخاصة بطب الطوارئ، بالتعاون مع وزارتى الصحة والتعليم العالى، ونقل الخبرات العالمية فى هذا المجال إلى مصر، ومن ناحيتها قالت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، أنها ستنقل هذه المقترحات الهامة إلى الجهات المعنية والوزراء المختصين لدراستها واتخاذ ما يلزم لتطبيقها.

كما وعدت السفيرة سها جندى أعضاء الجالية لنقل طلبهم الخاص بإعادة خطوط الطيران المباشرة للشركات المصرية من مصر إلى استراليا، إلى الفريق محمد عباس حلمى هاشم وزير الطيران المدنى، لبحث إمكانية هذا الطلب، مؤكدة لهم أنه سيتم الإعلان عن عدد من المحفزات والمميزات للمصريين بالخارج على حجوزات الطيران بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى.