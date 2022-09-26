مسؤول فلسطينى: استضافة مصر «COP27» يؤكد دورها الريادى فى العالم

جدة - نرمين السيد - وأضاف غنيم -فى حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالأردن، على هامش مشاركته فى أحد المؤتمرات بعمان- أن مصر دائمًا لها الدور الريادى والقيادى فى المنطقة، وبالتالى انعقاد مؤتمر "COP27" يؤكد هذا الدور، ويمثل صورة جديدة لمنطقتنا أمام العالم.

وتابع أن انعقاد المؤتمر فى مصر سيكون له انعكاسات مباشرة ودور مميز وفرصة متاحة لإيجاد مجموعة من الحلول للقضايا التى تعانى منها الدول بشكل عام، مؤكدًا أن المنطقة العربية بقيادة مصر هى دائمًا وأبدًا مفتاح السلام ومواجهة التحديات والأزمات.

وأشار إلى أن قيادة مصر لمؤتمر المناخ فى ظل الأزمات والتحديات وخصوصًا المياه، يعبر عن روح المسؤولية التى تتمتع بها القيادة المصرية، التى تحاول من خلال الحوار والتشارك مع الجميع للتوصل إلى حلول مناسبة دون اللجوء لحلول غير منطقية تصل بنا إلى نتائج غير مرجوة فى مثل هذه الأزمات والتحديات.

وكشف عن أن فلسطين ستتشرف بحضور أسبوع القاهرة للمياه فى أكتوبر المقبل، الذى سيعالج مجموعة من القضايا فى المنطقة والقضايا المشتركة أيضا، وسيكون فرصة للجانب الفلسطينى لعرض أى قضايا تخصه وإرسال رسائل يريد توجيهها إلى العالم عن الوضع المائى الصعب جراء انتهاكات إسرائيل.

وحول وجود ورقة فلسطينية عربية مصرية لتقديمها فى هذا الأسبوع لتكون أداة فى مواجهة التحديات فى مؤتمر "COP27"، قال غنيم، إن أسبوع المياه المقرر عقده فى القاهرة سبقه اجتماع عقد فى القاهرة أيضا بحضور مصرى كبير من خلال المجلس العربى للمياه، وكان الهدف منه الوصول إلى ورقة واضحة لعرضها على مؤتمر التغير المناخى فى شرم الشيخ.

ونوه بأن قضية المناخ والتغير المناخى أصبحت حاضرة فى جميع المحافل فى كل المؤتمرات سواء التى تخص المياه أو الشأن السياسى والاقتصادى والزراعى والطاقة وغيرها.

كما كشف عن أنه سيتم عقد مؤتمر عربى للمياه بتنظيم من دولة فلسطين فى 30 نوفمبر المقبل سيعقد بالقاهرة باعتبارها دولة المقر لجامعة الدول العربية، سيناقش مجموعة من القضايا من ضمنها التغير المناخى، والذى يهدف إلى كيفية تحقيق التنمية والسلام.

وشدد على ضرورة أن تصبح المياه أداة فاعلة فى اتجاه السلام وليست أداة للحرب؛ لأن المنطقة عانت من الكثير من الحروب، لذلك تسعى الجهود المصرية إلى وجود سلام عادل فى منطقة الشرق الأوسط سواء فى فلسطين والدول العربية، التى تشهد حالة من عدم الاستقرار.

ولفت المسؤول الفلسطينى، إلى أن التغير المناخى أصبح يشكل هاجسًا للعالم، مشيرًا إلى أنه كان هناك تحذيرات من موضوع التغير المناخى وانعكاساته بشكلٍ مباشر على حياة البشر من خلال انعكاسه على قطاعات مختلفة من ضمنها البيئة والمياه.

وأوضح أنه نتيجة التغير المناخى سيصبح هناك نقص فى الموارد المائية فى عام 2030 إلى 20 فى المئة، مشيرًا إلى أن عملية زيادة التبخر لها انعكاس مباشر على قضية المياه وارتفاع الحرارة الشديد يؤثر على التربة، مما يزيد حاجتها إلى المياه.

وتوقع أن يكون لمؤتمر التغير المناخى بشرم الشيخ دور كبير فى توصيات تخرج من القطاعات المختلفة، خاصة أن هناك حاجة إلى عمل عربى مشترك وتكاتف الجهود العربية فى هذا القطاع.

وطالب بتوحيد الموقف العربى فيما يخص قضية التغير المناخى والاتفاق على استراتيجية عربية واحدة لمواجهة الآثار السلبية للتغير المناخى، موضحًَا أن مصر ستحمل التوصيات إلى المحافل الدولية لمواجهة آثار التغير المناخى.

وبشأن الموقف المصرى من القضية الفلسطينية.. أكد رئيس سلطة المياه الفلسطينى أن القضية الفلسطينية هى قضية مصر الكبرى والتاريخية، منوها بأن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية على أنها قضية مصرية من الطراز الأول.

وحول التعاون المصرى الفلسطينى بشأن المياه.. أشار إلى وجود تعاون كبير بين مصر وفلسطين فى كافة القطاعات بدءًا من الملف السياسى وانطلاقا نحو الملفات والقطاعات المختلفة.

ولفت إلى أن وزارة الموارد المائية والرى المصرية كانت دائما لها السباق فى دعم الفلسطينيين، وحريصة على التعاون وتقديم كل ما تملك من قدرات ومساعدات لقطاع المياه الفلسطينى، وعلى مستوى المواقف التى تستدعى أن يكون لها موقف إيجابى.