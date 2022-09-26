وزير التعليم العالى يبحث زيادة عدد برامج اليونسكو الجامعية فى مصر

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، الدكتور عبدالعزيز المزينى، مدير المكتب الإقليمى لليونسكو فى العلوم للدول العربية.





وشدد الوزير على الدور الكبير الذى تقوم به منظمة اليونسكو من خلال مكتبها الإقليمى فى القاهرة، مشيرا إلى اهتمام مصر بدعم هذا التعاون خاصة فى مجالات التعليم والبحث العلمى والابتكار.

وأشار إلى اهتمام الدولة المصرية بالعلوم والبحث العلمى، موضحا الجهود التى قامت بها الوزارة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى للارتقاء بمنظومة البحث العلمى داخل الجامعات، ورفع تصنيف الجامعات المصرية لدى المؤسسات العالمية، وزيادة نسبة النشر الدولى.

وتناول الاجتماع تعزيز التعاون المشترك وزيادة عدد برامج اليونسكو الجامعية فى مصر، خاصة فى مجال العلوم التطبيقية، وتفعيل هذه الكراسى وزيادة عددها، بهدف تعظيم الاستفادة من الخبراء والعلماء المصريين، ونقل خبراتهم فى كافة التخصصات والمجالات العلمية لدول وشعوب المنطقة.

كما تناول الاجتماع بحث التعاون فى تدريب شباب الباحثين فى مجال النانو تكنولوجى، وكذا التعاون فى تطوير المراكز البحثية بالجامعات فى مجالات العلوم والتقنية، لصالح تحقيق تقدم فى البحث العلمى بالمنطقة العربية خاصة للشعوب الأكثر احتياجا فى موريتانيا واليمن والسودان.

ومن ناحيته، قدم المزينى، التهنئة للدكتور أيمن عاشور بمناسبة توليه المنصب، متمنيا أن تشهد الفترة المقبلة، مزيدا من التعاون بين الوزارة والمنظمة فى خدمة مجالات التنمية المستدامة لشعوب المنطقة، مشيرا إلى المكانة الخاصة لمكتب القاهرة الذى يأتى انعكاسا لحجم ودور مصر فى المنطقة وخبراتها فى مجالات العلوم والتربية والثقافة.

وأشار المزينى إلى تنظيم جناح خاص بالمنظمة على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ cop27، يتضمن أكثر من 17 فعالية لعرض آخر مستجدات البحث العلمى حول تغيرات المناخ والتنمية المستدامة فى إفريقيا والشرق الأوسط، وقدم الدعوة للوزير لزيارة الجناح خلال مشاركته المقبلة فى المؤتمر.

وحضر الاجتماع د. أشرف العزازى، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".