انت الان تتابع خبر الإسكان : لا يوجد شقق تابعة للإعلان السادس عشر في هذه المحافظة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت المهندسة مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن هناك محافظة وحيدة مستثناة من شقق الإسكان الاجتماعي التابعة للإعلان السادس عشر ضمن مشروع سكن لكل المصريين.وأوضحت عبد الحميد في تصريحات لها خلال الساعات الماضية مع برنامج “اليوم”، المذاع على فضائية dmc، أن المحافظة التي تم استثنائها من مشروع سكن لكل المصريين 3 هي القاهرة، حيث يشمل الإعلان أكثر من 25 محافظة ومدينة جديدة.

وأشارت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي أن عملية بدء الحجز على هذه الوحدات بدأ أمس الأحد أمام المواطنين من ذوي الاحيتاجات الخاصة وسوف يبدأ أمام كافة منخفضي ومتوسطي الدخل يوم الأحد المقبل الموافق 2 أكتوبر 2022، وذلك عن طريق منافذ هيئة البريد المميكنة.