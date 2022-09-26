انت الان تتابع خبر عاجل – وزير التعليم يصدر توجيها هاماً للمدارس قبل انطلاق العام الدارسي الجديد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توجيهاً إلي كافة المدارس الحكومية داخل جمهورية مصر العربية، بشأن مجموعات التفوية.وطالب حجازي المدارس بإعادة تفعيل دور مجموعات التقوية خلال العام الدارسي الجديد الذي سوف ينطلق يوم السبت المقبل الموافق الأول من أكتوبر 2022، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار تحفيز الطلاب على الاستمرار في العملية التعليمية.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعات التقوية سوف تساعد بشكل كبير على كافحـة ظاهرة الدروس الخصوصية التي لا تزال موجود حتي الآن، علاوة على تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور بشأن الأموال الكثيرة التي تقوم الأسر المصرية بإنفاقها على هذه الدروس الخصوصية