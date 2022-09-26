وزير الصحة يستقبل سفير فرنسا لدى مصر لبحث تعزيز التعاون بين البلدين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 سبتمبر 2022 10:32 صباحاً - وزير الصحة يبحث التعاون بمجال «المنشآت الخضراء» وملف التوعية بقضية الزيادة السكانية

وزير الصحة يبحث التعاون وتبادل الخبرات في مجال التغطية الصحية الشاملة والقضاء على قوائم الانتظار

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أمس الأحد، السيد مارك باريتي سفير فرنسا لدى مصر، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين، وذلك في إطار عمق وترابط العلاقات الثنائية بين الدولتين، بمقر ديوان عام الوزارة.

في بداية الاجتماع، حرص الوزير على استعراض استراتيجية الدولة المصرية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وحرصها الدائم على تطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية، فضلا عن إتباع أحدث البروتوكولات العلاجية، لرفع وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول بحث التعاون في مجال بناء المنشآت الخضراء، حيث استعرض الوزير الانجازات التي تمت في مستشفى شرم الشيخ الدولي، كأول نموذج للـ(منشآت الخضراء)، علاوة على بحث تبادل الزيارات بين مسؤولي القطاعات الصحية بالبلدين، لتبادل الخبرات بين الدولتين في مجال نظم إدارة المستشفيات والرعاية الصحية الأساسية والوقائية.

وتابع أن الوزير أكد اهتمام القيادة السياسية بملف التوعية بقضية الزيادة السكانية، حيث بحث التعاون في وضع خطة لرفع الوعي بالصحة الإنجابية، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة، كما بحث التعاون في مجال تدريب فرق التمريض في تخصصات (صحة الأسرة، العناية المركزة، خدمات التمريض، الطوارئ، حديثي الولادة، التعليم والتدريب)، وذلك بهدف تحسين الحياة الصحية للمواطنين، إلى جانب بحث التعاون المشترك في مجال الرعاية الصحية الأولية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير استعرض النجاح الذي حققته مصر في تطبيق نموذج التأمين الصحي الشامل، والذي يضمن حصول كل مواطن على خدمة صحية مُطورة، منوهًا إلى بحث التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال التغطية الصحية الشاملة، والقضاء على قوائم الانتظار.

وأوضح أن الجانبين بحثا آليات التعاون في مجال الصحة النفسية، من خلال نقل الخبرات بين الدولتين، وتطوير المراكز والمستشفيات الخاصة بالصحة النفسية، وفقًا للمعايير العالمية، بما يؤهلها لجذب المرضى، بالإضافة إلى أن مناقشة التعاون في تحديث بروتوكولات العلاج النفسي.

ومن جانبه، أعرب السفير الفرنسي، عن سعادته بالتعاون المثمر بين الدولتين، وبالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات (المصرية - الفرنسية)، مشيدًا بقدرة الدولة المصرية على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، مؤكدا أن مصر أصبحت مركزًا رائدًا في مجال دعم وتقديم الرعاية الصحية.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة غادة يونس رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، والدكتورة سوزان الزناتي رئيس الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بالوزارة.