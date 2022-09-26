سفير فرنسا: مصر أصبحت مركزا رائدا فى الرعاية الصحية (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أمس الأحد، مارك باريتى، سفير فرنسا لدى مصر، والوفد المرافق، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين، فى إطار عمق وترابط العلاقات الثنائية بين الدولتين، بمقر ديوان عام الوزارة.





وفى بداية الاجتماع، حرص الوزير على استعراض استراتيجية الدولة المصرية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وحرصها الدائم على تطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية، فضلا عن اتباع أحدث البروتوكولات العلاجية، لرفع وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول التعاون فى مجال بناء المنشآت الخضراء، حيث استعرض الوزير الإنجازات التى جرت فى مستشفى شرم الشيخ الدولى، كأول نموذج للـ(منشآت الخضراء)، علاوة على بحث تبادل الزيارات بين مسؤولى القطاعات الصحية بالبلدين، لتبادل الخبرات بين الدولتين فى مجال نظم إدارة المستشفيات والرعاية الصحية الأساسية والوقائية.

وتابع أن الوزير شدد على اهتمام القيادة السياسية بملف التوعية بقضية الزيادة السكانية، وبحث التعاون فى وضع خطة لرفع الوعى بالصحة الإنجابية، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة، كما بحث التعاون فى مجال تدريب فرق التمريض فى تخصصات (صحة الأسرة، العناية المركزة، خدمات التمريض، الطوارئ، حديثى الولادة، التعليم والتدريب)، وذلك بهدف تحسين الحياة الصحية للمواطنين، إلى جانب بحث التعاون المشترك فى مجال الرعاية الصحية الأولية.

وأضاف أن الوزير استعرض النجاح الذى حققته مصر فى تطبيق نموذج التأمين الصحى الشامل، والذى يضمن حصول كل مواطن على خدمة صحية مطورة، منوها ببحث التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين فى مجال التغطية الصحية الشاملة، والقضاء على قوائم الانتظار.

وأوضح أن الجانبين بحثا آليات التعاون فى مجال الصحة النفسية، من خلال نقل الخبرات بين الدولتين، وتطوير المراكز والمستشفيات الخاصة بالصحة النفسية، وفقا للمعايير العالمية، بما يؤهلها لجذب المرضى، بالإضافة إلى أن مناقشة التعاون فى تحديث بروتوكولات العلاج النفسى.

ومن ناحيته، أعرب السفير الفرنسى، عن سعادته بالتعاون المثمر بين الدولتين، وبالتطور الكبير الذى تشهده العلاقات (المصرية - الفرنسية)، مشيدا بقدرة الدولة المصرية على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، مؤكدا أن مصر أصبحت مركزا رائدا فى مجال دعم وتقديم الرعاية الصحية.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة غادة يونس رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، والدكتورة سوزان الزناتى رئيس الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بالوزارة.