انت الان تتابع خبر عاجل – وزيرة التضامن تعلن عن صرف أكثر من 500 جنيه لأصحاب المعاشات – شوف حسابك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بداية من السبت القادم الموافق الأول من شهر أكتوبر يمكن لأصحاب المعاشات في كافة مناطق الجمهورية الحصول على مستحقاتهم المالية الخاصة بالشهر الجديد عن طريق كارت ميزة المجاني الذي يملكه الكثير من المواطنين في الفترة الحالية.

وأشارت القباج أن جميع تزويد جميع ماكينات الصراف الآلي بالكثير من الأموال حتي يتمكن أصحاب المعاشات من صرف أموالهم بكل سهولة ويسر دون حدوث أي تحدث أو تزاحم حولها، موضحة أن تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة سير عملية الصرف.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن بداية من يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر سوف تبدأ عملية الصرف داخل منافذ بنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد القومي للشريحة الأولي التي تضم 2 مليون و400 ألف قائم بالصرف مستفيد ويحصلون على أقل من 1000 جنيه شهرياً