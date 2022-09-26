انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الأثنين 26 سبتمبر 2022: الجو لطيف بسبب نسمات الرياح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية أنه سوف يكون هناك نشاط للرياح اليوم الأثنين الموافق 26 سبتمبر 2022، على الكثير من مناطق الجمهورية خلال ساعات النهار والتي تساعد على تقليل الإحساس بارتفاع درجات الحراراة والرطوبة.وأوضحت هيئة الأرصاد أنه سوف يكون هناك فرصة لسقوط أمطار على فترات متباعدة خلال ساعات النهار على كلا من السلوم ومطروح، مشيرة أنه شوف يسود طقس شديد الحرارة في ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات المساء

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين 26 سبتمبر 2022:

1- القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة

3- مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة.

4- سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة.

5- قنا العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة.

6- أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.