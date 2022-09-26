انت الان تتابع خبر لفترة غير محددة .. قطع الكهرباء عن 7 مناطق في محافظة القليوبية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة القليوبية، بيان هام اليوم الأثنين الموافق 26 سبتمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن المناطق المحافظة

موعد قطع الكهرباء في محافظة القليوبية

وأكدت شركة القليوبية أنه سوف يتم قطع الكهرباء اليوم لفترة غير محددة بداية الساعة العاشرة صباحا حتى الانتهاء من الأعمال بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية للوحة توزيع مشعل للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين .