انت الان تتابع خبر لفترة غير محددة .. قطع الكهرباء عن 7 مناطق في محافظة القليوبية والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة القليوبية، بيان هام اليوم الأثنين الموافق 26 سبتمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن المناطق المحافظة
موعد قطع الكهرباء في محافظة القليوبية
وأكدت شركة القليوبية أنه سوف يتم قطع الكهرباء اليوم لفترة غير محددة بداية الساعة العاشرة صباحا حتى الانتهاء من الأعمال بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية للوحة توزيع مشعل للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين .
أماكن قطع الكهرباء في محافظة القليوبية
وحددت كهرباء القليوبيةالمناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء عنها والتي تشمل مناطق لمركز طوخ وهي العمار – كفر الفقهاء – جزيرة الأحرار- قرية بلتان – زاوية بلتان – عزبة زاوية بلتان – قرية الصفا