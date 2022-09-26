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لفترة غير محددة .. قطع الكهرباء عن 7 مناطق في محافظة القليوبية

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رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة القليوبية، بيان هام اليوم الأثنين الموافق 26 سبتمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن المناطق المحافظة

موعد قطع الكهرباء في محافظة القليوبية

وأكدت شركة القليوبية أنه سوف يتم قطع الكهرباء اليوم لفترة غير محددة  بداية الساعة العاشرة صباحا حتى الانتهاء من الأعمال بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية للوحة توزيع مشعل للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين .
 

أماكن قطع الكهرباء في محافظة القليوبية

وحددت كهرباء القليوبيةالمناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء عنها والتي تشمل مناطق لمركز طوخ وهي العمار – كفر الفقهاء –  جزيرة الأحرار- قرية بلتان – زاوية بلتان – عزبة زاوية بلتان – قرية الصفا

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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