انت الان تتابع خبر الحصول على بيانات تلميذ وزارة التربية والتعليم.. الطريقة من خلال الحساب المدرسي الموحد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليمي الفني خدمة حصول أولياء الأمور على بيانات أولادهم بإعطائهم خدمة بيانات التلميذ، وهي التي تكشف العديد من الأمور التي تتعلق بالطالب مثل الغياب والحضور ودرجات الطالب والمستوى الدراسي والتقييمات الخاصة بالمعلمين.

وكشفت أنه من الممكن الحصول على بيانات تلميذ وزارة التربية والتعليم عن طريق الموقع الرسمي لمركز معلومات الوزارة، وهو الذي يوفر خدمة بيانات المدرسة وبيانات المعلم والموظف.

ويتم التوقف للحصول على بيانات تلميذ وزارة التربية والتعليم وأن يكون ولي الأمر مسجل على الحساب المدرسي الموحد لجميع الخدمات الإلكترونية، وذلك حتى يستطيعون أن يستفادوا من مركز معلومات الوزارة، وأيضاً أنه لابد أن يتم إعادة تفعيل البريد الإلكتروني حتى تستطيع أن تسجل الدخول.