انت الان تتابع خبر خفض رسوم التراخيص في وحدات المرور.. الداخلية حسمت الجدل وجابت من الآخر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة الداخلية بحسم الجدل حول خفض رسوم التراخيص في وحدات المرور، وهذا ما انتشر مؤخراً على جميع مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء شركة أمان من كل وحدات المرور، ولذلك يبحث الجميع عن حقيقتها.

وأكدت الداخلية في بيان رسمي لها مساء أمس الأحد “صرح مصدر أمنى أن حقيبة الإسعافات والمثلث وطفاية الحريق إجبارى مع حائز السيارة طالبة الترخيص وفقًا لقانون المرور، ويمكن شرائهم من داخل وحدات المرور أو خارجها”.

وتابعت وزارة الداخلية أن المثلث وشنطة الإسعافات الأولية سوف تباع في كل وحدات المرور بمبلغ 160 جنيهاً، ولابد على كل مواطن أن يقوم بشراء كل المستلزمات الطبية والمثلث من داخل وحدات المرور بسعر يصل لـ 850 جنيهاً، والأن من الممكن أن يتم الحصول عليها من أي مكان خارج وحدة التراخيص أو داخلها بشكل مستمر.