انت الان تتابع خبر عاجل.. انفجار جسم غريب في السويس.. ارتفاع حصيلة المتوفين والمصابين لـ 6 أشخاص والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انفجار جسم غريب في السويس مند عنه ارتفاع عدد الضحايا والمتوفين، وهم 3 قتلي ومن بينهم شاب ووصل آخر إلى المستشفى، وأيضاً ارتفع عدد المصابين لـ 3 أشخاص، وهذا وسط حالة من القلق والرعب المنتشر حالياً.

وظهر من التقرير الطبي في مستشفى السويس العام أم قسم الطوارئ استقبل 4 مصابين وهم كلاً من “فرحة كريم أحمد”، عام ونصف ووصلت إلى المستشفى وحالتها خطيرة، وخروج جزء من الأمعاء وتم نقلها للعمليات.

واستقبل قسم الطوارئ كلاً من مصطفى عبد الحفيظ 22 عام وهو مصاب بكسور في الجسم وكدمات وسحجات، وأيضاً محمود صلاح عبد الرحمن 15 عام ووصل للمستشفى وهو فاقد الوعي ومصاب بجرح مفتوح في الساعد وهرب بعد إفاقته، وعبد الرحمن محمد أحمد مصاب في حالة خطيرة وأجري الأطباء إنعاش في القلب والرئة ولكنه فارق الحياة في المستشفى، توفي فاروق محمد عوض 45 سنة ونجاه بدر 12 سنة في مكان الحادث.