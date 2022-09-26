سبب ارتفاع أسعار الألبان والجبن في الأسواق.. جبنالكم كل المعلومات من هنا

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رياض - احمد صلاح - تشهد الأسواق في الوقت الحالي ارتفاع أسعار الألبان والجبن، وهذا على الرغم من وجود اكتفاء ذاتي في مصر بنسبة وصلت لـ 100%، ويتم تصدير الفائض إلى الخارج، وأيضاً يوجد هناك نهضة كبيرة وغير مسبوقة في جميع مراكز تجميع الألبان ليتم زيادة إنتاجه.
سبب ارتفاع أسعار الألبان والجبن في الأسواق المصرية
- ومن أبرز الأسباب وراء هذا حدوث الكثير من التداعيات الخاصة بالحرب الأوكرانية الروسية.
- وأيضاً حدوث تأثر في حركة النقل والشحن بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
- وجود ارتفاع كبير في أسعار الأعلاف عالمياً.
- وارتفاع التكاليف الخاصة بتربية الماشية.
- وزيادة تكاليف تربية الماشية.
- ويوجد أكثر من وسيط في الحلقة الخاصة بإنتاج الألبان والجبن.
- وهرج الكثير من المربين من سوق الماشية بسبب زيادة الأسعار كثيراً.