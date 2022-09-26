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سبب ارتفاع أسعار الألبان والجبن في الأسواق.. جبنالكم كل المعلومات من هنا

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رياض - احمد صلاح - تشهد الأسواق في الوقت الحالي ارتفاع أسعار الألبان والجبن، وهذا على الرغم من وجود اكتفاء ذاتي في مصر بنسبة وصلت لـ 100%، ويتم تصدير الفائض إلى الخارج، وأيضاً يوجد هناك نهضة كبيرة وغير مسبوقة في جميع مراكز تجميع الألبان ليتم زيادة إنتاجه.

سبب ارتفاع أسعار الألبان والجبن في الأسواق المصرية

  • ومن أبرز الأسباب وراء هذا  حدوث الكثير من التداعيات الخاصة بالحرب الأوكرانية الروسية.
  • وأيضاً حدوث تأثر في حركة النقل والشحن بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
  • وجود ارتفاع كبير في أسعار الأعلاف عالمياً.
  • وارتفاع التكاليف الخاصة بتربية الماشية.
  • وزيادة تكاليف تربية الماشية.
  • ويوجد أكثر من وسيط في الحلقة الخاصة بإنتاج الألبان والجبن.
  • وهرج الكثير من المربين من سوق الماشية بسبب زيادة الأسعار كثيراً.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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