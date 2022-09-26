سبب ارتفاع أسعار الألبان والجبن في الأسواق.. جبنالكم كل المعلومات من هنا

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رياض - احمد صلاح - تشهد الأسواق في الوقت الحالي ارتفاع أسعار الألبان والجبن، وهذا على الرغم من وجود اكتفاء ذاتي في مصر بنسبة وصلت لـ 100%، ويتم تصدير الفائض إلى الخارج، وأيضاً يوجد هناك نهضة كبيرة وغير مسبوقة في جميع مراكز تجميع الألبان ليتم زيادة إنتاجه.

سبب ارتفاع أسعار الألبان والجبن في الأسواق المصرية