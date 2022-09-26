انت الان تتابع خبر تسجيل الخدمة العامة 2022 .. رابط وخطوات والأوراق المطلوبة اعرفها من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت عمليات البحث خلال الدقائق الماضية على المحرك المخصص لهذا الشأن جوجل حول تسجيل الخدمة العامة 2022 ورابط تسجيل الخدمة العامة 2022 وكيفية تسجيل الخدمة العامة 2022.من جانبها أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج، بدء تلقي طلبات التسجيل للدفعة الـ99 من خريجي الجامعات في الخدمة العامة 2022، لاسميا وأنه أحد الركائز الأساسية لللتعيين في لوظائف الحكومية.

في التقرير التالي سوف نكشف كافة التفاصيل التي لها علاقة بـ”تسجيل الخدمة العامة 2022″:

رابط تسجيل الخدمة العامة 2022:

يمكن للراغبين في الحصول على الخدمة العامة عن طريق الضغط هنا.

خطوات تسجيل الخدمة العامة 2022:

1- الدخول إلي رابط تسجيل الخدمة العامة 2022.

2- كتابة البيانات الأساسية للمتقدم.

3- الضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.

الأوراق المطلوبة في تسجيل الخدمة العامة 2022: