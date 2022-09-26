انت الان تتابع خبر كراسة شروط حجز الإسكان الاجتماعي 2022 ..اعرف سعرها من هنا قبل ما تشتريها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من المواطنين خلال الدقائق الماضية حول كراسة شروط حجز الإسكان الاجتماعي 2022، خاصة مع إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عبد بدء اليوم الأحد الموافق 25 سبتمبر الجاري، الحجز على شقق الإعلان السادس عشر ضمن مشروع سكن لكل المصريين في الكثير من محافظات جمهورية مصر العربية.وأشارت الوزارة أنه كراسة شروط حجز الإسكان الاجتماعي 2022 متاح لمدة أسبوع من اليوم أمام المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يتم إتاحتها أمام جميع المواطنين بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة بداية من يوم 2 أكتوبر المقبل وحتي 27 من الشهر نفسه.

سعر كراسة شروط حجز الإسكان الاجتماعي 2022:

يبلغ سعر الكراسة 200 جنيها مصرياً.

أماكن الحصول على كراسة شروط حجز الإسكان الاجتماعي 2022:

عن طريق المنافذ المميكنة التابعة لهيئة البريد القومي