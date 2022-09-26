ضمن «حياة كريمة».. الصحة تطلق 6 قوافل طبية مجانية اليوم وغدا

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة -فى بيان اليوم الاثنين- فى التخصصات الطبية: نساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال، الباطنة والأنف والأذن، والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية.

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