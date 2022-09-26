توجيه الرئيس السيسى برعاية الموهوبين والاهتمام بالمعلمين يتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة "الأهرام" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى باستكمال مراحل تطوير نظام التعليم الأساسى كنهج استراتيجى للدولة، لبناء الإنسان، مع زيادة الاهتمام بتحسين آليات التنفيذ، للوصول إلى الهدف المنشود من اكتساب المعرفة والمهارات للطلاب، لتصبح تلك هى القيم الجديدة للتعلم لدى المجتمع، ولتكون بمثابة ثقافة تتخطى الموروث القديم الذى اختزل العملية التعليمية فى الحصول على شهادة.

جاءت توجيهات الرئيس السيسى خلال اجتماعه، أمس، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضى، بأن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية الدولة لتطوير التعليم، لافتا إلى أن الرئيس وجّه بالاهتمام بالحوار المجتمعي ومنصات الاستبيان فى مجال تطوير التعليم، مع التركيز على اكتشاف ورعاية الموهوبين والنابغين بوصفهم ذخيرة الوطن وقاطرته للتقدم.

كما وجّه بالاهتمام بقطاع المعلمين بوصفهم الشريان الأساسي للعملية التعليمية، مع انتقاء ألف معلم ومعلمة من المتميزين في التدريس، لتأهيلهم على أعلى مستوى، ليصبحوا فى طليعة الجيل المستقبلى لمديرى المدارس من شباب المعلمين.

كما وجه الرئيس بعدم اقتصار عملية التصحيح الإلكترونى فى الثانوية العامة على مقر مركزى واحد على النحو القائم، والتوسع في إنشاء مراكز فرعية على مستوى الجمهورية، للتسهيل على المواطنين فى المحافظات.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير التعليم استعرض المحاور الرئيسية التى تقوم عليها عملية التعليم فى مصر، والمشروعات الاستراتيجية الخاصة بالوزارة، التي تشمل نظام التعليم المطور، والمعلمين، والتعليم الفنى، وبناء المناهج للمراحل التعليمية المختلفة، ومشروع "مدارس مصر المتميزة"، وكذلك مدارس النيل، والمدارس اليابانية، إلى جانب مشروعات التحول الرقمى التى تتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات، خصوصًا ما يتعلق بقواعد البيانات المؤمنة والمنصات الإلكترونية ومنصة الامتحانات المركزية، كذلك عرض الوزير برامج تدريب وتأهيل المعلمين، وآليات قياس أدائهم، إلى جانب ضوابط انتقاء الكفاءات فى التعيينات الجديدة، فضلًا عن برنامج "أنا المعلم"، الذى يهدف إلى إبراز قيمة المعلم الاجتماعية، ودعم والاهتمام بالمعلمين، وتحفيز المتميزين منهم.

كما اطلع الرئيس على استراتيجية وزارة التعليم لتطوير قطاع التعليم الفنى، بهدف تحويل مناهجه الدراسية لتصبح قائمة على المهارات التى يكتسبها الخريج، حتى يتمكن من تلبية احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى عرض تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وجهود تطوير نظام امتحانات أبنائنا بالخارج.

وألقت صحيفة "الجمهورية" الضوء على إعلان وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير أنه يجرى حاليًا ميكنة كل الخدمات التى تقدمها الهيئات والجهات التابعة للوزارة بهدف تفعيل مبدأ اللامركزية فى الإجراءات وتيسيرًا على مجتمع المصنعين والمصدرين وتوفيرًا للوقت والجهد، حيث ستسهم هذه الخطوة فى إعطاء دفعة لقطاع الصناعة والتصدير خلال المرحلة المقبلة وتشجيع المستثمرين على بدء مشروعاتهم الصناعية.

وأشار إلى حرص الوزارة على المتابعة الدائمة لتحديات ومطالب مجتمع الأعمال من خلال لجنة المتابعة بالوزارة بالتنسيق مع الأجهزة التابعة لها للوقوف على أسباب التحديات وسبل حلها ومتابعة المستجدات الخاصة بالحل.

وقال الوزير، خلال لقائه عددا من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برئاسة الدكتور محرم هلال، لمناقشة النهوض بالصناعة المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، إن هناك اهتماما كبيرًا من القيادة السياسية بملف الصناعة وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة للنهوض بها إلى آفاق أرحب خصوصًا فى ظل القدرات الصناعية الهائلة التى تتمتع بها مصر والتى تؤهلها لتكون مركزًا للتصنيع فى المنطقة، مشيرًا إلى أن كافة الوزارات والأجهزة المعنية لا تدخر جهدًا فى الدعم والتنسيق مع الوزارة للتغلب على التحديات التى قد يواجهها المستثمرون والمصنعون.

وطلب الوزير من الاتحاد موافاة الوزارة بحصر للمصانع المتعثرة فى كافة المحافظات مبينا به سبب التعثر حتى يتسنى للوزارة بحث أسباب التعثر سواءً كانت تمويلية أو فنية ومساعدتها على استعادة نشاطها الإنتاجى بالمعدلات المستهدفة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تفعيل عدد من التشريعات التى تصب فى صالح المصنعين.