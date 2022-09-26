أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 26 سبتمبر 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يعقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مؤتمرًا تحت عنوان "التوافق مع قانون حماية المنافسة وسياسة الحياد التنافسى"، وذلك بالتعاون مع الوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ، وجهاز حماية المنافسة الألمانى، بحضور عدد من ممثلى كبرى الشركات الألمانية العاملة فى السوق المصرية ومجتمع الأعمال ومكاتب المحاماة.

القاهرة

تنطلق الدورة التدريبية الدولية الثانية لأعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية من 18 دولة بأكاديمية الأوقاف الدولية، بمشاركة نخبة من كبار الإعلاميين ومقدمى ومعدى البرامج التلفزيونية والإذاعية باتحاد الإذاعات الإسلامية، وذلك بأحد فنادق القاهرة.

القاهرة

تستضيف مصر اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقى للجمباز "كونجرس الاتحاد القارى للعبة"، بمشاركة 30 رئيس اتحاد؛ لمناقشة العديد من الملفات الهامة التى تخص رياضة الجمباز داخل القارة.

الإسكندرية

ينظم صالون أوبرا الإسكندرية الثقافى أمسية بعنوان "التاريخ والآثار عبر المدينة الخالدة"، وذلك فى السابعة مساءً، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

نيويورك

تحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولى للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، الذى يوافق 26 سبتمبر من كل عام.

نيويورك

يعقد مجلس الأمن الدولى جلسة نقاشية غير رسمية تفاعلية حول الأوضاع فى سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية إليها عبر الحدود، وذلك بمقتضى القرار الأممى رقم 2642 الصادر فى 12 يوليو الماضى الخاص بآلية تمرير المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا وهو القرار الذى يقضى بعقد جلسات تفاعلية تشاورية كل شهرين حول متابعة تنفيذ تلك الآلية على الأرض فى ضوء القرارات الأممية الصادرة فى هذا الشأن.

بروكسل

يلتقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "ناتو" ينس ستولتنبرج مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فى مبنى "بيرلايمونت" التابع للمفوضية فى العاصمة البلجيكية بروكسل.

بيروت

يعقد مجلس النواب اللبنانى جلسة عامة حاسمة لمواصلة دراسة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجارى.

بيروت

تستأنف البنوك اللبنانية العمل وفقا لضوابط محددة، وذلك بعد إغلاق استمر لمدة أسبوع كامل، فى أعقاب عمليات اقتحام مسلح لفروع عدد من البنوك خلال منتصف الشهر الجارى.

نور سلطان

يجرى وزير الحج والعمرة السعودى الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة زيارة لجمهوريتى كازاخستان وأوزبكستان؛ على رأس وفد من المملكة؛ لبحث سبل التعاون المثمر بين الجانبين فيما يتعلق بتسهيل إجراءات قدوم المعتمرين لأداء نسكهم بسهولة ويسر.

طوكيو

يبدأ وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلى جولة آسيوية تستغرق 3 أيام، تشمل زيارة اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة؛ لتعزيز العلاقات التجارية والأمنية.

فكتوريا

تنهى مدينة هونج كونج الحجر الصحى الإلزامى فى الفنادق للوافدين الدوليين.