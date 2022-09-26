محافظ أسوان: محطة بنبان للطاقة الشمسية تعادل مشروع السد العالى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح، خلال مداخلة، فى برنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc: "سعيد بمشروع الطاقة الشمسية وهو 32 محطة ينتجوا الكثير من الطاقة وهذا المشروع سيكون محل اهتمام خلال قمة المناخ القادمة".

وعرض البرنامج، تقريرا عن محطة بنبان للطاقة الشمسية الأكبر في الشرق الأوسط والعالم، وتناول التقرير القدرات الإضافية للطاقة التي ستحققها محطة بنبان.