وألقى السفير أحمد حافظ كلمة أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة، والالتقاء بالجالية المصرية، موجها الشكر للقنصل العام على مجهوداته خلال السنوات الماضية، وأشاد السفير أحمد حافظ بالدور الكبير الذي تقوم به الجالية المصرية في المجتمع الكندي، مؤكدا أن المصريين هم سفراء لبلادهم في جميع المجالات.
وبدوره، ألقى رئيس المنظمة المصرية الكندية لرجال الأعمال عادل بولس كلمة أشاد خلالها بالجهود الكبيرة التي بذلها السفير حسام محرم، وتذليل جميع العقبات وحل المشاكل التي واجهت أبناء الجالية المصرية خلال فترة عمله.
ومن جانبه، أكد النائب البرلماني شريف سبعاوي نائب وزير السياحة بمقاطعة أونتاريو، الدعم الذي قدمه محرم خلال فترة تقديم قانون الاحتفال بشهر يوليو من كل عام كشهر للتراث والحضارة المصرية في مقاطعة أونتاريو.
كما حرص الحضور على توجيه الشكر للقنصل العام حسام محرم والاحتفاء به، متمنين في نفس الوقت التوفيق للسفير أحمد حافظ في مهمته الجديدة كسفير لمصر في أوتاوا.
كان السفير أحمد حافظ قد قدم أوراق اعتماده رسميا يوم الخميس الماضي للحاكم العام ماري سيمون، ليبدأ عمله رسميا كسفير لمصر لدى كندا.
حضر الحفل لفيف من أعضاء الجالية المصرية ورموزها، ورجال الأعمال، وأعضاء القنصلية المصرية في مونتريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجالية المصرية فى كندا تودع القنصل العام بحفل كبير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.