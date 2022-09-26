3 ظواهر جوية تؤثر بشدة على طقس اليوم (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارا رطبا على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ولفتت الأرصاد إلى وجود ظاهرة جوية تتمثل فى نشاط الرياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، مشيرة إلى وجود شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأضافت أنه من المتوقع أمطار خفيفة على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى أنه بالنسبة لـ حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لـ حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.