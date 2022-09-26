تختلف حسب الزمان والأحوال.. الإفتاء توضح طرق صلة الأرحام

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، عبر صفحتها بفيس بوك، أنه من المقرَّر شرعًا أنَّ الصلة تختلف فى كيفيتها باختلاف الأزمان والأحوال، ومن شخص إلى آخر، فتكون بما تعارف عليه الناس ممَّا يتيسر للواصل، كالزيارة أو أى نوع من أنواع التواصل عن طريق وسائل الاتصال الحديثة.

وأكدت أن الأصح أن الرحم هم الأقارب من جهة الأبوين، وعلى الإنسان أن يصل رحمه ويقوم بحقِّها وإن قطعته؛ لينال الأجر من الله تعالى.