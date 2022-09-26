رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة يؤدون العزاء فى وفاة زوجة طارق شوقى (صور)

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، عزاء زوجته الدكتورة زينب المرشدي، بمسجد المشير، وخيم الحزن على وجه الدكتور طارق شوقى خلال تلقيه واجب العزاء.





وقدم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزارء، واجب العزاء للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم السابق. وفى وقت سابق، أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق الدكتور طارق شوقى، وفاة زوجته.

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