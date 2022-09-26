الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

جدة - نرمين السيد - وأضافت أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة على القاهرة اليوم ما بين 35 و36 درجة، كما تهب رياح شرقية قادمة من مناطق شبه الجزيرة العربية لتؤثر على كافة الأنحاء.
كما تشهد القاهرة ارتفاعا طفيفا آخر فى درجات الحرارة في نهاية هذا الأسبوع .
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