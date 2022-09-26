خبير تربوى: مشروع «المتحدة» ينقذ الأجيال القادمة من الأفكار الهدامة

جدة - نرمين السيد - قال الخبير التربوى، حسن شحاتة، إن الأطفال المصريين فى أمَس حاجة إلى محتوى جاذب يحقق لهم المتعة والبهجة وينشر الأخلاقيات والسلوكيات الصحيحة، من خلال الدراما البسيطة التى تجمع بين التحريك والشخصيات والأغانى، خصوصا إذا كان من يقدمها شباب الفنانين، أو أبطال الكرة الذين يفضلهم الأطفال.





جاء ذلك؛ تعليقا على مشروع الشركة المتحدة، لإنتاج محتوى إعلامى ودرامى لأطفال مصر، وبثه عبر القنوات التابعة لها. وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": "الدولة المصرية من خلال المحتوى الجديد المخصص للأطفال، ستكون قادرة على غرس القيم والمفاهيم والتوعية بأساليب التفكير الناقد والعلمى والإبداعى". وأكد الخبير التربوى أن تقديم عمل جاذب ومشوق من شأنه تجنيب الأطفال التعرض للمحتويات غير المراجعة التى تفد من الخارج، والمفاهيم السلبية والأفكار الهدامة التى تعرض لها الأطفال من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تنافى قيم المجتمع المصرى.

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