ياسمين فؤاد: مصر والإمارات تقدمان نموذجا للتعاون العربى البيئى البناء

جدة - نرمين السيد - وتم توقيع العقد اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزراء "البيئة – المالية - التنمية المحلية" ومحافظ جنوب سيناء وكبار المسؤولين، ووقع العقد خالد فودة، بصفته محافظ جنوب سيناء مع كلا من خالد الحريمل الرئيس التنفيذى لمجموعة بيئة والدكتور محمد أسعد رئيس مجلس إدارة مجموعة "سبيشيال جروب".

وأوضحت وزيرة البيئة، أن العقد الموقع اليوم يعكس نموذجا للتعاون المصرى الإماراتى فى تسليط الضوء على دور الإدارة الرشيدة للمخلفات فى الحد من مؤثر رئيسى فى تزايد آثار التغيرات المناخية، وتعد المرة الأولى فى مؤتمرات المناخ التى يتم تسليط الضوء على إدارة المخلفات كمكون رئيسى، وتتعاون مصر والإمارات فى COP27 وCOP28 لتقديم رسالة هامة للعالم بإلقاء الضوء على أهمية ملف المخلفات وتأثيره فى حجم الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية، مؤكدة أن تعاون مصر مع الجانب الإماراتى لتنفيذ منظومة وطنية للمخلفات بمدينة شرم الشيخ يقدم نموذجا مميزا للعالم يقوم على الخبرة والتعاون واتاحة الفرصة للقطاع الخاص كشريك مهم فى التنفيذ، وينظمه قانون متكامل لإدارة المخلفات فى مصر يقوم على فكر الاقتصاد الدوار والمشاركة المجتمعية.

وأكدت وزيرة البيئة، أن الأشهر التسعة الماضية شهدت دراسة عن كثب للوضع القائم وتحديد خطة العمل والتشغيل المناسبة للخروج بمنظومة عمل مختلفة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمدينة شرم الشيخ "منظومة صديقة للبيئة"، حيث أن كل المعدات المستخدمة بالمنظومة ستعمل بالكهرباء والطاقة الشمسية بما فى ذلك السيارات، كما ستعتمد المنظومة على السكان المحليين للمدينة من البدو فى جزء كبير من العمالة المسئولة عن إدارة المنظومة.

ولفتت الوزيرة، إلى أن العقد لن يقتصر على أعمال الجمع والنقل والنظافة، وإنما يهتم بالشق الخاص بالتوعية والتدريب ومشاركة المجتمع من خلال البرامج التثقيفية والتوعوية ونشر وتعزيز الوعى، تسليط الضوء على أهمية المخلفات كمورد أساسى يمكن الاستفادة منه لتحقيق التنمية المستدامة، وآليات تنفيذ الفصل من المنبع لكل الفئات بدءا من أطفال المدارس وأهالى المدينة وصولا إلى المشاركين فى فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بالمنطقتين الخضراء والزرقاء، حيث سيمارس المشاركون الفصل من المنبع، لتقدم مصر تجربة ذاتية ونموذج يحتذى به يمكن تكراره فى الفعاليات المقبلة.

واستعرضت وزيرة البيئة ملخص للأعمال التى ستقوم بها شركتى التحالف بمدينة شرم الشيخ ومن أهمها الاعتماد على مع نظام تجميع جمالى موحد مع التنظيف بشكل منتظم من خلال تحديد مواقع التجميع بطريقة تقلل من التأثير البصرى والروائح الكريهة بالإضافة الى توفير خدمة العملاء السريع والاستجابة الفورية لضمان مستوى الخدمات وتلقى الملاحظات مع إتاحة لجميع العملاء من خلال قنوات اتصال متعددة وضمان الرد على الاستفسارات والطلبات فى الوقت المناسب باستخدام أفضل المنصات الرقمية التى تم تصميمها لأغراض إدارة المعلومات وذلك من أجل أن تصبح الأفضل فى تقديم الخدمات والحلول البيئية المستدامة، وأنظمة تكنولوجيا المعلومات لدعم كل عملياتنا ولضمان أعلى جودة لتخصيص الموارد والاستجابة للحوادث وإعداد التقارير.

وشددت وزيرة البيئة، على استخدام الشركة لنظام الإدارة الذكية للعمليات لتكون من أفضل المنصات الرقمية التى تم تصميمها لأغراض إدارة المعلومات لدعم كل عملياتنا ولضمان أعلى جودة لتخصيص الموارد والاستجابة للحوادث وإعداد التقارير.

وأشارت إلى أن جميع معدات النظافة المستخدمة تتوافق مع مواصفات التحكم فى الانبعاثات وفقًا للمعايير الدولية للحد من تلوث الهواء والضوضاء، باستخدام المكانس الكهربائية لتيسير عمليات التلقيط اليدوى وزيادة كفاءتها خاصة بالمناطق السياحية، حيث أن استخدام هذا النوع من السيارات فى الأماكن ذات الضغط العالى، يساعد العامل على تغطية مساحة أكبر دون المشى لمسافات طويلة وبالتالى تقليل عدد العمال، كما يمكن العامل من تخزين المخلفات التى تم جمعها فى المركبة نفسها وكذا إجراء خدمات الرش وغسيل الضغط العالى فى جميع الطرق الرئيسية والجسور والأنفاق وممرات المشاة والأرصفة فى الطرق الرئيسية والأسواق المفتوحة مع تقديم خدمات النظافة بمناطق السفارى من خلال استخدام مركبات دفع رباعى بما يضمن نظافة البيئة فى تلك المناطق.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى قيام الشركة بوضع استراتيجية لزيادة نسبة إعادة تدوير المخلفات، بالاعتماد على تطبيق جميع الوسائل المتميزة لتحسين عمليات الفصل من المنبع، والتوعية والتدريب ومشاركة المجتمع.

كما لفتت الوزيرة إلى المبادرة الدولية الخاصة بالوصول لـ50% تدوير من المخلفات لحلول عام 2050 للقارة الافريقية والتى إعدادها بالشراكة بين وزارتى البيئة والخارجية، وتم اعلانها فى مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة الأخير AMCEN، وحصلت على دعم كبير من الجانب الإفريقى والمنظمات الدولية، وسيتم اطلاقها على المستوى الرئاسى خلال مؤتمر المناخ COP27، لتصبح قيد التنفيذ وليست مجرد تعهدات خلال مؤتمر المناخ COP27 الذى يعد مؤتمرا للتنفيذ، بحيث نقدم نموذج لكيفية تنفيذ القضايا المثارة والمبادرات ذات الصلة بملف التغيرات المناخية، بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات سواء قطاع خاص ،منظمات دولية،مجتمع مدنى، ودول أخرى، مشددة على أن مصر تفتح ذراعيها للجميع من اجل عقد شراكات لتسريع وتيرة العمل المناخى.

وأثنت الدكتورة ياسمين فؤاد، على الدعم المستمر الذى يقدمه خالد فودة محافظ جنوب سيناء، للمشروعات البيئية التى يتم تنفيذها بالمدينة والتى يصل عدد ها إلى 35 مشروع يتم تنفيذهم سويا فى نفس الوقت ، كما تقدمت بالشكر لرئيس مجلس إدارة شركة "بيئة"، والرئيس التنفيذى لشركة "جرين بلانت" والعاملين بالشركتين، ولفتت إلى النجاح الذى تلاقيه مبادرة مدينة شرم الشيخ خالية من البلاستيك، والتى بدأت العمل على الأرض فى شوارع المدينة لتطبيق لاستبدال الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ببدائل اكثر توافق مع البيئة كالشنط القماش، وسيتم توفير تلك البدائل بصفة مستمرة سواء خلال المؤتمر وبعده.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أجرت عدد من الزيارات الميدانية لتفقد منظومة إدارة المخلفات بمدينة شرم الشيخ، عقدت خلالها العديد من الإجتماعات مع خالد فودة محافظ جنوب سيناء لمناقشة الآراء الفنية والحلول المثلى للنهوض بالمنظومة من خلال عمليات الجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات وتقديم خدمات مميزة تتناسب مع مكانة مدينة شرم الشيخ تتضمن التشغيل الأمثل لمنشآت المعالجة وتطويرها والادارة السليمة لخلية الدفن الصحى التى تم انشاؤها ضمن البنية التحتية لمنظومة النظافة والتى تتم على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، أكد خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تقديم المحافظة جميع أوجه الدعم اللازم للتحالف، وبدء العمل والتنفيذ على أرض الواقع فى أسرع وقت ممكن لإنجاز جميع الأعمال والخدمات وممارسة الأنشطة الموكلة إليها، مشيرا إلى العمل على قدم وساق فى المدينة استعدادا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27، حيث لا تدخر المحافظة أى جهد من أجل تطوير المدينة وإظهارها بالمظهر اللائق أمام الوفود المشاركة من مختلف دول العالم والتمثيل رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات.

وقال خالد فودة: "سياحة المؤتمرات تعد من أهم المجالات السياحية بمدينة شرم الشيخ، وشهدت طفرة غير مسبوقة فى الآونة الأخيرة".

أما الرئيس التنفيذى لشركة بيئة الشيخ خالد الحريمل، فأكد على أهمية التعاون من خلال تحالف شركة "جرين بلانت" وشركة "بيئة مصر" وتوقيع عقود شراكة مع محافظة جنوب سيناء لإدارة المخلفات فى مدينة السلام شرم الشيخ، التى تتميز بمكانتها الاستثنائية على خريطة السياحة العالمية، خاصة فى هذا التوقيت المهم فى انتظار إنطلاق فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 بهذه المدينة المميزة، حيث ستشهد المرحلة القادمة عملا مميزا لتعزيز استدامة منظومة النظافة فى المدينة، من خلال تنوع الخدمات ما بين جمع مخلفات وتوزيع حاويات وإطلاق برامج توعية.

وأشار إلى أن شركة بيئة بدأت أعمالها فى جمهورية مصر العربية عام 2020 مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية الإدارية، لإدارة منظومة المخلفات فى عاصمة مصر الواعدة أكبر مشروع حضارى وعمرانى فى العالم، مؤكدا على عزم الشركة الاستثمار فى مصر ودعمها لتحقيق أهداف الاستدامة ورؤية مصر الطموحة 2030، وذلك بما يتناسب وينسجم مع خطط وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وحكومته الرشيدة فيما يتعلق بالشأن البيئى والحفاظ عليها.

كما توجه المهندس محمد أسعد الرئيس التنفيذى لشركة جرين بلانت، بالشكر لدولة رئيس الوزارء وجميع الوزارات المعنية، على توقيع هذا العقد لتولى مهام إدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة بمدينة شرم الشيخ، متعهدا ببذل مزيد من الجهود من خلال هذا التحالف للقيام بعمل جاد ومخلص ومميز يليق بمدينة شرم الشيخ، والحدث العالمى الذى ستضيفة cop27 نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن مدينة شرم الشيخ ستكون البداية والانطلاقة لتنفيذ الخدمات التى سيقدمها تحالف الشركات فى خدمة جمع ونقل المخلفات البلدية، على أن تتوالى الجهود فيما بعد النموذج الرائد ذلك فى جميع مدن مصر.