البابا تواضروس ينعى مخرج الأفلام القبطية ماجد توفيق

جدة - نرمين السيد - وقالت الكنيسة فى بيانها، اليوم الأحد،: "رجاء قيامة الأموات تودع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى، الفنان والمخرج ماجد توفيق الذى رحل عن عالمنا الفانى اليوم بعد حياة حافلة بالعطاء الإنسانى والفنى".

وتذكر له الكنيسة بكل الحب والتقدير ما قدمه من خدمات جليلة فى مجال الأفلام الدينية المسيحية، والتى جاوزت الأربعين فيلمًا، أثرى بها الثقافة المسيحية وكانت لها أثر كبير فى نفوس ووعى أجيال عديدة من أبناء الكنيسة.

وإذ نودعه اليوم إلى فردوس النعيم نثق أنه سينال النصيب السماوى الذى أعده الله للذين يحبونه، وقدم ماجد توفيق العديد من سير القديسين والشهداء الأقباط فى أفلام فيديو كانت تعرض بالكنايس منها حياة الأنبا إبرام أسقف الفيوم، والشهيد أبانوب والقديس موسى الأسود وغيرها.