مصدر أمنى يكشف سعر حقيبة الإسعافات والحريق داخل وحدات المرور

جدة - نرمين السيد - وأضاف المصدر أنه من الممكن شراء هذه الحقيبة من داخل وحدات المرور أو خارجها، لافتا إلى أنها تُباع داخل جميع وحدات المرور بمبلغ 160 جنيها فقط.

فى لفتة إنسانية، استجابت وزارة الداخلية لالتماس أحد المواطنين لمساعدته فى علاج ابنه البالغ من العمر عامين.

واستقبلت مستشفى الشرطة بالعجوزة الطفل، وأجرت الكشف الطبى عليه، وما تقرر من استكمال علاجه بمركز الدكتور مجدى يعقوب بجراحات القلب بأسوان، وإنهاء إجراءات نقل الطفل إلى لتلقى العلاج. وحرصًا من الوزارة على متابعة الحالة الصحية للطفل عقب تلقيه العلاج اللازم، تم إيفاد مأمورية من مديرية أمن البحيرة لاصطحاب الطفل إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة من مقر إقامته لمتابعة استقرار حالته الصحية وعودته إلى محل إقامته. ولاقى ذلك استحسان ورضاء أهلية الطفل الذين تقدموا بالشكر لـ وزارة الداخلية على الإستجابة لعلاج نجلهم واستمرار توفير الرعاية الطبية له.

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