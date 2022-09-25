محمود محيى الدين: الدول النامية والأفريقية الأكثر معاناة من التغيرات المناخية



حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 سبتمبر 2022 11:33 مساءً - قال الدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ، أن الدول المتقدمة تعهدت فى اجتماع كوبنهاجن عام 2009 أن تقدم حد أدنى 100 مليار دولار للدول النامية التى تضررت من مشاكل المناخ، ولم يتم الوفاء إلى هذه اللحظة بهذا الرقم.

وأضاف الدكتور محمود محيى الدين خلال اتصال عبر زووم لبرنامج مساء دى إم سى على قناة دى إم سى: نحتاج إلى الاستثمار فى مجالات الزراعة التى تضررت بسبب المناخ، مؤكدا أن أرقام الفقراء زاد من 700 مليون فى العالم لـ850 مليون، فكل استثمار يجب أن يكون فى الإطار الذى تدعوا إليه مصر.

وأوضح أن الموازنة العامة لتمويل التنمية المستدامة فى أى دولة يجب أن تكون متوافقة مع ذلك، ولدينا طريقة أفضل وهى موازنة ظل المعرفة، والمرتبة الأعلى أن تترجم الموازنة العامة للدولة خطط التنمية المستدامة.

تابع، تحول ملف المناخ من موضوع فنى لتنموى، والدول النامية والأفريقية الأكثر معاناه من التغيرات المناخية، موضحا أن المشاكل التى يتعرض لها الإنسان لم تراعى الحدود الجغرافية ولا الغنى ولا الفقر، وهى بذلك توحد الجميع.

وأكد أن قمة المناخ بشرم الشيخ قمة واقعية للغاية، فلدينا 800 مليون شخص ليس لديهم كهرباء فى أفريقيا، أى من كل 4 يوجد 3 أشخاص ليس لديهم كهرباء فى أفريقيا.