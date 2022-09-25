25% من الحصص.. وزير التعليم يكشف آلية دمج المواد الرقمية بالبرنامج المدرسى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، مع مديرى المديريات التعليمية، اليوم الأحد، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، لمناقشة آخر استعدادات استقبال العام الدراسى الجديد 2022-2023، الذى ينطلق فى الأول من أكتوبر المقبل.

ووجه الوزير بتخصيص نسبة 25% من الحصص لمشاهدة القنوات التعليمية "مدرستنا 1، 2،3" بالمدارس، وذلك لمختلف المراحل التعليمية من خلال: السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر، لأكثر من فصل فى نفس الفترة لعرض الدرس.

كما وجه بتواجد العناصر المميزة من المعلمين بالمدرسة بصحبة الطلاب، للإجابة على أى سؤال.

أما باقى النصاب المخصص لحصص المادة، يتم خلاله مناقشة المحتوى الذى تمت مشاهدته.

وقال الوزير، إن هذه الآلية ستساهم بشكل فعال فى توفير وقت كاف لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، الثقافية، الفنية، العلمية والتكنولوجية، وتخصيص يوم كامل للممارسة الأنشطة، ما يساهم فى اكتشاف الموهوبين ورعايتهم.