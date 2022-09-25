رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد برنامج التدريب بمركز إبداع مصر الرقمية

جدة - نرمين السيد - تفقد رئيس جامعة جنوب الوادى الدكتور يوسف غرباوى، اليوم الأحد، البرنامج التدريبى الخاص بالألياف الضوئية، المنعقد بفرع المعهد القومى للاتصالات بمركز إبداع مصر الرقمية فرع قنا، والذى يتضمن تدريب شباب الخريجين أبناء جامعة جنوب الوادى والراغبين فى الحصول على هذا البرنامج، لرغبتهم فى العمل فى مجالات التكنولوجيا الحديثة وفقا لمتطلبات سوق العمل.





وقال رئيس الجامعة - وفقا لبيان - إنه بالتعاون مع المعهد القومى للاتصالات، يعقد الآن برامج تدريبية لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات والهندسة فى المسار التدريبى Ccna، وهى منحة مقدمة كتدريب صيفى لطلاب كليات الحاسبات والهندسة، ومنعقدة بدءً من شهر يوليو الماضى، وذلك بالتوازى مع انعقاد برنامج الألياف الضوئية لمجموعتين من العاملين بالجامعة فى مجالات الدعم الفنى، وأخرى لخريجى الجامعة من مختلف الكليات وفقا للنظم والقواعد المنظمة لهذه البرامج. جدير بالذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد القومى للاتصالات وجامعة جنوب الوادى لتدريب طلاب وخريجى الجامعة فى المسارات التدريبية التى يقدمها المعهد القومى للاتصالات، ومن بينها برنامج الألياف الضوئية وعدد من المسارات التدريبية الأخرى.

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