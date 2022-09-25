متحدث الكهرباء يؤكد حرص الدولة على توفر الاحتياطى الاستراتيجى للطاقة

جدة - نرمين السيد - وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى "أحمد موسى" مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد- إن الأمن القومى يعنى الاستقرار بالنسبة للبيئة المناسبة، مبينًا أن المتاح حاليا من الكهرباء أكثر من الضعف الذى كان موجودا فى عام 2014.

وأضاف المتحدث أن الطفرة الكبيرة فى الكهرباء ساعدت على وضع خطة لإحلال عدد من المحطات للاستفادة من الغاز الطبيعى، موضحا أنه تم أيضا استبدال عمل بعض المحطات لتعمل بالطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح.