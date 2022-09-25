فيتوريا يقرر إراحة صلاح ومصطفى وفتوح واستبعادهم من ودية ليبيريا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 سبتمبر 2022 10:32 مساءً - فضل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إراحة الثنائي محمد صلاح ومصطفى محمد في مباراة ليبيريا الودية المقرر لها 27 سبتمبر الجاري.

شارك الثنائي صلاح ومصطفي في ودية النيجر التي فاز بها الفراعنة بثلاثية وأحرز خلالها صلاح هدفين ومصطفي محمد هدف.

كما قرر الجهاز الفني للفراعنة منح أحمد أبو الفتوح راحة بسبب آلام في العضلة الخلفية وصعوبة لحاقه بالمباراة.

ويغادر الثلاثي صلاح و مصطفي محمد و أحمد أبو الفتوح معسكر المنتخب مساء اليوم والاكتفاء باللاعبين الموجودين في ظل إختيار قائمة تضم 24 لاعبا وثلاث حراس مرمى.