لجنة العفو الرئاسى تنشر قائمة الأسماء المنتظر الإفراج عنها غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 سبتمبر 2022 10:32 مساءً - أعلن طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى عن قائمة الأسماء المنتظر الافراج عنها غدا وتضم 39 اسما، حيث قال في تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" :"تجرى لجنة العفو تنسيقاتها بالتعاون مع أجهزة الدولة والنيابة العامة للإفراج عن 39 من المحبوسين احتياطيا، ومن المنتظر الإفراج عنهم غدا باذن الله"

كان النائب طارق الخولى، قد أعلن قبل قليل عن إجراء لجنة العفو تنسيقاتها بالتعاون مع أجهزة الدولة والنيابة العامة للإفراج عن 39 من المحبوسين احتياطياً، مؤكدا أنه من المنتظر الإفراج عنهم غداً.