التعليم تعلن إضافة مادة مشروعات بحثية لا تضاف للمجموع بالعام الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 سبتمبر 2022 10:31 مساءً - أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم عن إضافة مادة مشروعات بحثية، لا تضاف للمجموع خلال العام الدراسي الجديد.

وأوضح وزير التعليم، أن المسئول عنها المعلم رائد الفصل ويتم تدريسها داخل الفصل وخلال حصة الريادة، حيث يقوم الطلاب في مجموعات لا تقل عن 3 طلاب ولا تزيد على 5، بإعداد مشروعات حول التحديات الكبرى التي تواجه مصر مثل ندرة المياه وتغير المناخ والتصحر، والمشروعات القومية للدولة،موضحا أنها تطبق بداية من الصف السادس الابتدائي وتقسم كالتالي (5% للسلوك، و5% مواظبة، و10% اختبار يعده موجه المادة ويكون على مستوى المدرسة بحيث يحصل الطالب على الدرجة الأعلى من اختبارات الأشهر.

كشفت حقيقة تأجيل الدراسة بجميع مدارس الجمهورية أسبوعا عن الموعد المحدد من قبل الوزارة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لتلك الأنباء، مشيرة إلى أن الدراسة تبدأ 1 أكتوبر المقبل في المدارس الرسمية والخاصة بكافة أنواعها.

كما كشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن تخصيص حصص للثقافة الجنسية بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد 2022-2023.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا توجد نية لتخصيص حصص للثقافة الجنسية بالمدارس، وأن ما يتم تداوله غير صحيح ولا أساس له.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم، أن أسعار الكتب المدرسية لطلاب نظام التعليم الجديد من رياض الأطفال حتى الصف الخامس الابتدائي في المدارس الرسمية، لن تزيد عن الأسعار المعلنة العام الماضي، وأن ما يتم تداوله غير صحيح.

كما كشفت حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسي الجديد 2022-2023.

وأكدت أنه لا تغيير فى نظام امتحانات الثانوية العامة، ولم تصدر اى قرارات بشأن تنظيم الثانوية العامة، وستعقد امتحانات العام الدراسى الجديد وفق العام الدراسى الماضى، وأن مجموع الثانوية العامة هو 410 درجة.

ويبدأ العام الدراسي الجديد السبت 1 أكتوبر حتى يوم الخميس 6 يونيو 2023، لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

وانطلق العام الدراسي الجديد لطلاب المدارس الدولية 18 سبتمبر 2022، وتبلغ مدة العام الدراسي الجديد تصل لقرابة 35 أسبوعا دراسيا.

ويبدأ الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلى الخميس 26 يناير 2023، فيما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلى الخميس 8 يونيو.

وتعتبر فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًّا.

وتبلغ مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهم.