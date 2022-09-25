بالأسماء.. لجنة العفو تعلن إخلاء سبيل 39 محبوسا احتياطيا غدا

جدة - نرمين السيد - كشفت لجنة العفو الرئاسى، عن إخلاء سبيل 39 محبوسا احتياطيا صباح الغد الإثنين.



جدة - نرمين السيد - كشفت لجنة العفو الرئاسى، عن إخلاء سبيل 39 محبوسا احتياطيا صباح الغد الإثنين. وفيما يلى قائمة أسماء المخلى سبيلهم:- يأتى ذلك فى إطار جهود لجنة العفو الرئاسى فى الإفراج عن المحبوسين، وإعادة دمجهم فى المجتمع.

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