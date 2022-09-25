إشادة أوروبية بجهود جامعة الأزهر خلال ترأسها مؤتمر للتغيرات المناعية بفرنسا

جدة - نرمين السيد - أشاد عدد من الجامعات الأوروبية من فرنسا، واليونان، وألمانيا، بجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامع وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.





جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، لفعاليات المؤتمر الدولى حول التغيرات المناعية فى يومه الثانى، والذى حصلت عليه جامعة الأزهر منسقًا رئيسًا لبرنامج بناء القدرات المؤسسية التابع لبرامج الاتحاد الأوروبى للتعليم العالى- الإيراسموس بلس- والذى يقام برئاسة جامعة الأزهر، وذلك فى جامعة دى لوريان الفرنسية بمدينة ميتز قرب الحدود الألمانية.

كما أشادت الجامعات المصرية المشاركة فى المؤتمر " القاهرة - عين شمس - دمنهور - أسوان" بجهود جامعة الأزهر ونشاطها الكبير فى إدارة ملف التغييرات المناعية، ذلك المشروع الطموح الذى تحظى جامعة الأزهر برئاسته بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى.

وأكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، حرص القيادة السياسية على التعاون والانفتاح على جميع المؤسسات التعليمية داخل مصر وخارجها، بما يحقق مصلحة الإنسان فى أى مكان، كما أكد حرص جامعة الأزهر على التعاون مع جميع المؤسسات العلمية العريقة بما يعود بالنفع على الإنسان فى كل زمان ومكان.