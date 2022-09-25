جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، لفعاليات المؤتمر الدولى حول التغيرات المناعية فى يومه الثانى، والذى حصلت عليه جامعة الأزهر منسقًا رئيسًا لبرنامج بناء القدرات المؤسسية التابع لبرامج الاتحاد الأوروبى للتعليم العالى- الإيراسموس بلس- والذى يقام برئاسة جامعة الأزهر، وذلك فى جامعة دى لوريان الفرنسية بمدينة ميتز قرب الحدود الألمانية.
كما أشادت الجامعات المصرية المشاركة فى المؤتمر " القاهرة - عين شمس - دمنهور - أسوان" بجهود جامعة الأزهر ونشاطها الكبير فى إدارة ملف التغييرات المناعية، ذلك المشروع الطموح الذى تحظى جامعة الأزهر برئاسته بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى.
وأكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، حرص القيادة السياسية على التعاون والانفتاح على جميع المؤسسات التعليمية داخل مصر وخارجها، بما يحقق مصلحة الإنسان فى أى مكان، كما أكد حرص جامعة الأزهر على التعاون مع جميع المؤسسات العلمية العريقة بما يعود بالنفع على الإنسان فى كل زمان ومكان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إشادة أوروبية بجهود جامعة الأزهر خلال ترأسها مؤتمر للتغيرات المناعية بفرنسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.