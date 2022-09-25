إعدام أكثر من طن أغذية غير صالحة بالزقازيق (صور)

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور خالد أحمد فوزى القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق، يرافقه مديرة إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئؤون الصحية بالشرقية، ومراقبى الأغذية بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، ومفتشى مكتب الأغذية بالإدارة الصحية.





وتم خلال الحملة مداهمة عدد من المنشآت الغذائية، وتبين وجود مصنعا لإنتاج الحلويات بمركز الزقازيق، به نقص شديد فى الاشتراطات الصحية، ويمثل خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع، كما تم إعدام طن و51 كجم أغذية مختلفة عبارة عن مواد خام، وحلويات معدة للبيع، وهوالك إنتاج، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتم سحب 4 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 2 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد الدكتور خالد فوزى، استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

يأتى ذلك تزامنا مع قرب ذكرى المولد النبوى الشريف، وفى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وخطة مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظا على الصحة العامة للمواطنين بالمحافظة.